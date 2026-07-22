Según Sky, el BVB ha elevado su oferta por el centrocampista belga-griego del KRC Genk a algo más de 30 millones de euros, con variables incluidos.

El director deportivo del Dortmund, Lars Ricken, y el director técnico, Ole Book, han presentado la oferta a los representantes del club belga para desbloquear las negociaciones.

Sin embargo, Genk pide 35 millones fijos más bonus, lo que elevaría el total a unos 40 millones.

El jugador solo quiere fichar por el BVB y ya se lo ha comunicado al Genk, lo que podría presionar al club belga.

Según rumores, ya hay acuerdo con el Dortmund: firmaría hasta 2031. Su contrato con el Genk vence en 2029.

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Se prevé que Karetsas sea el sucesor de Julian Brandt en el BVB.

Nacido en Genk, comenzó a jugar a los seis años en las categorías inferiores del KRC y, tras dos años y medio en el RSC Anderlecht, regresó al club belga a principios de 2023.

Allí debutó en Primera con 16 años y la temporada pasada se consolidó como pieza clave del equipo.

AC Milan y París Saint-Germain también lo siguen, así que el Dortmund debe actuar rápido.

En el conjunto amarillo y negro reemplazará a Julian Brandt, con quien el BVB acordó su salida este verano tras siete años.