El jugador del Villarreal: el interés del Barcelona me alegra; ¿y por qué no unirme a él?

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El georgiano Giorgi Mikautadze, delantero del Villarreal español, reveló su gran apego al Barcelona, asegurando que vestir la camiseta del conjunto catalán representa un sueño personal para él, y que no descarta hacerlo realidad en el futuro, pese a estar actualmente vinculado por contrato con el Submarino Amarillo.

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Las declaraciones de Mikautadze llegaron durante una entrevista con la cadena "DAZN", después de que su nombre fuera vinculado con un fichaje por el Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de verano, en el marco de la búsqueda del club de un delantero para suplir la marcha del polaco Robert Lewandowski, antes de que su brújula apuntara hacia el brasileño Gabriel Jesus.

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El delantero georgiano dijo sobre el interés del conjunto blaugrana en él: "Por supuesto, es algo que me hace feliz. El Barcelona es el club de mi corazón, sigo sus partidos desde que era pequeño. Y ahora debo seguir trabajando, así que ¿por qué no voy a tener la oportunidad de fichar por un club tan grande como este?".

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Mikautadze había entrado en la órbita del Barcelona durante el mercado estival, después de ofrecer un nivel destacado con el Villarreal en su primera temporada.

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Pero el club catalán prefirió fichar a Gabriel Jesus, mientras que no logró cerrar el fichaje del argentino Julián Álvarez, quien entró en conflicto con su club, el Atlético de Madrid.

Mikautadze tiene 26 años y nació en la ciudad francesa de Lyon el 31 de octubre de 2000.

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Sin embargo, eligió representar a la selección de Georgia a nivel internacional, y se convirtió en uno de sus elementos ofensivos más destacados durante los últimos años, gracias a su capacidad para moverse en los espacios, finalizar las jugadas y generar ocasiones para sus compañeros.

El delantero fichó por el Villarreal el 1 de septiembre de 2025, procedente del Olympique de Lyon por 36 millones de euros, de los cuales 5 millones de euros son en variables, con el club francés reservándose un 10% de cualquier beneficio futuro en caso de una reventa. El jugador firmó un contrato que se extiende hasta junio de 2031.

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Mikautadze había llamado poderosamente la atención durante su participación con Georgia en la Eurocopa 2024, cuando marcó 3 goles en la fase de grupos, antes de la eliminación de la selección de su país ante España en octavos de final.

También había brillado antes con la camiseta del Metz francés, donde marcó 11 goles en 17 partidos en la segunda mitad de la temporada 2023-2024, tras volver a él cedido por el Ajax de Ámsterdam, antes de fichar de forma definitiva por el Lyon y luego vivir su experiencia actual en la Liga española.

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"Nunca me rindo"

En su primera temporada con el Villarreal, el delantero georgiano ofreció buenos números, ya que marcó 16 goles y dio 6 asistencias más en 44 partidos, confirmando su capacidad para adaptarse al fútbol español.

Pero el inicio de la actual temporada 2026-2027 no fue tan sencillo para él, pues el jugador se siente frustrado por no conseguir suficientes minutos de juego, y considera que participar de forma regular le daría una mayor oportunidad de mostrar su potencial ofensivo e influir en los resultados de su equipo.

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Mikautadze dijo sobre su situación actual: "Por supuesto, con más tiempo de juego, tendré más oportunidades de marcar goles e influir en los partidos. Pero soy una persona que nunca se rinde, y seguiré trabajando para demostrarle al entrenador que se equivoca al mantenerme en el banquillo".

Y añadió: "Creo que no me falta mucho, porque considero que tengo las cualidades y el potencial que me capacitan para ser uno de los mejores delanteros de la Liga española".