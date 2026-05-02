El jugador del PSV muestra confianza y enumera sus aportes a la selección holandesa

Guus Til podría ser convocado por Ronald Koeman para el Mundial. Tras el Ajax-PSV (2-2), el jugador comentó:

Desde Ámsterdam, Til responde a Hans Kraay Jr., de ESPN: «No importa mucho lo que yo piense. Cuando acabe la temporada iré una semana a Italia y, al volver, ya sabré si estoy en la lista».

Kraay le pregunta qué puede aportar al equipo de Koeman. «Este año, y también en los últimos años, creo que he sido uno de los mejores centrocampistas de la Eredivisie», responde el versátil jugador del PSV, poco más de un mes antes del inicio del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

«He demostrado que puedo marcar goles. Hemos ganado tres veces el campeonato y he tenido un papel importante. Creo que eso lo dice todo», añade Til, que ha marcado 52 goles en 173 partidos con el PSV.

Esta temporada ha marcado 16 goles en 38 partidos con el PSV en todas las competiciones. El entrenador Peter Bosz lo ha utilizado como delantero centro, aunque contra el Ajax fue Ricardo Pepi quien lideró el ataque del campeón.

Til, de 28 años, debutó en marzo de 2018 con la selección holandesa y ya suma seis partidos internacionales. Su última aparición con la Oranje fue en octubre de 2024, cuando Holanda empató 1-1 contra Hungría en la Liga de Naciones.