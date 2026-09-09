Magníficas noticias para Mauro Júnior: el capitán de 27 años del PSV ha sido convocado por primera vez con la selección brasileña y recibirá de parte del seleccionador Carlo Ancelotti la oportunidad de debutar con la Canarinha. Brasil jugará a finales de septiembre y principios de octubre tres amistosos contra Australia e India.

Mauro ya disputó en el pasado 24 partidos con distintas selecciones juveniles de Brasil, pero hasta ahora no había llegado una invitación de la absoluta. A sus 27 años, esa recompensa finalmente llega para el defensa, que desde su llegada a Eindhoven en 2017 ya ha disputado 206 partidos oficiales con el primer equipo del PSV.

El brasileño pareció estar en varias ocasiones durante los últimos años cerca de la salida en el PSV, pero finalmente siempre se quedó en Eindhoven. Esta temporada, Mauro además lleva el brazalete de capitán por la lesión de Jerdy Schouten, y ahora también le llega una primera convocatoria con su país.

La elección de Mauro encaja en la gran renovación que Ancelotti ha puesto en marcha tras el Mundial. Solo nueve jugadores que realmente participaron en el torneo mundialista han sido seleccionados de nuevo y Mauro forma parte de los ocho jugadores del nuevo grupo que todavía esperan su debut con la Canarinha. Brasil jugará el 25 y el 29 de septiembre contra Australia y después se medirá a India el 3 de octubre.

Porteros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) y Otávio (Cruzeiro).

Defensas: Arthur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) y Wesley (AS Roma).

Centrocampistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo Santos (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) y Gabriel Bontempo (Santos).

Delanteros: Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) y Vinícius Júnior (Real Madrid).