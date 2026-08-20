Jeremiah St. Juste regresó el pasado invierno al Feyenoord, pero no logró convencer. Esta temporada ha arrancado con fuerza y es un fijo en el once bajo las órdenes del técnico Giovanni van Bronckhorst. En Feyenoord ONE echa la vista atrás sobre el apoyo que recibió de los entrenadores Van Bronckhorst y Robin van Persie.

Ante el Sparta (0-1) formó una pareja de centrales con Thijs Kraaijeveld, mientras que contra el Go Ahead Eagles (2-2) tuvo a Tsuyoshi Watanabe a su lado. Todo apunta a que el defensor ha dado un giro y ha salido muy reforzado del parón veraniego.

“He pasado por un periodo difícil, también en lo privado. Así que ahora estoy mucho más tranquilo mentalmente, me siento mucho mejor y eso también ayuda absolutamente a mi cuerpo”, explica St. Juste. “Es una diferencia total con respecto a cómo llegué aquí”.

El jugador de 29 años quedó relegado a un segundo plano en el Sporting de Portugal y regresó en enero a Róterdam-Zuid, donde ya jugó entre 2017 y 2019. “En aquel momento en realidad todavía no estaba en forma y tenía muchas ganas de demostrarme. No tenía la capacidad mental para ello, pero le he dado la vuelta.”

St. Juste reconoce que fue un gran desafío. “Todo futbolista tiene challenges mentales y a veces te los llevas al trabajo. En el periodo en el que regresé, me costó lidiar con eso.”

Siente mucho apoyo por parte del Feyenoord. El central se muestra agradecido por la ayuda de la gente dentro del club de Róterdam. “Robin jugó un papel importante en eso y ahora, en especial, Gio, que tiene muchísima confianza en mí.”

Los dos entrenadores mantuvieron muchas conversaciones con St. Juste. “Si me pasaba algo, podía hablarlo con ellos sin problema”, afirma el rápido defensor. También expresa su agradecimiento hacia sus compañeros. “Tenemos un ambiente muy bueno y estamos creando un vínculo cada vez más fuerte que al final debe reflejarse sobre el campo”, concluye.