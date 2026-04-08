El jugador del Feyenoord que no cuajó recupera su mejor forma y vuelve a ser clave en la lucha por el ascenso

Cyle Larin volvió a ser decisivo para el Southampton el martes por la noche con un gol, en la victoria por 1-5 sobre su rival directo, el Wrexham. El exjugador cedido por el Feyenoord está recuperando poco a poco su mejor forma en un Southampton que atraviesa un gran momento, tras su marcha de Róterdam.

En definitiva, la relación entre Larin y el Feyenoord no se puede calificar de gran éxito. El delantero canadiense llegó cedido del RCD Mallorca en el verano de 2025, pero solo seis meses después ya había cerrado la puerta tras de sí en el actual segundo clasificado de la VriendenLoterij Eredivisie.

El 88 veces internacional canadiense disputó un total de 15 partidos con el equipo de Robin van Persie, en los que logró marcar un gol. En el partido de la Europa League contra el Panathinaikos, el delantero anotó el 3-1 en los últimos minutos.

Tras haber jugado unos 400 minutos con la camiseta del Feyenoord, la colaboración entre Larin y el club llegó a su fin. El Southampton, de la Championship, fue su siguiente destino, un paso que, hasta ahora, sin duda le ha ido muy bien.

En 13 partidos, en los que ya ha jugado casi 300 minutos más que en el Feyenoord, Larin ha visto puerta en cinco ocasiones y ha dado una asistencia. El martes marcó el 3-1 en el partido contra el Wrexham.

Al comienzo del partido, el canadiense ya estuvo a punto de marcar, cuando un cabezazo suyo dio en el larguero. Sin embargo, a la hora de juego aprovechó un resbalón en la línea central y, tras una larga carrera, envió el balón al fondo de la red con sangre fría. Así, el delantero consiguió su gol.

«En cuanto supe que el balón venía hacia mí, simplemente me lancé a por él. Parece que tarda mucho, pero no es así. Solo tenía una cosa en la cabeza: meter el balón en la red, y lo conseguí», comentó tras el partido sobre su gol.

Su equipo se encuentra, en cualquier caso, en un excelente estado de forma. A principios de esta semana derrotaron al Arsenal en los cuartos de final de la FA Cup y, además, el equipo de Tonda Eckert —que sustituyó a Will Still, destituido en noviembre— lleva invicto desde mediados de enero. El Southampton ocupa ahora la sexta posición, lo que le garantiza la participación en los play-offs.