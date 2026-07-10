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Shiloh t ZandImago
Wessel Antes

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El jugador del Feyenoord puede fichar por otro equipo de la Eredivisie tras un año sin jugar

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S. Zand

El Fortuna Sittard quiere rescatar a Shiloh 't Zand de su situación sin salida en el Feyenoord, según informa la web de aficionados FR12. El centrocampista, de 23 años, no jugó ni un solo minuto con el primer equipo la temporada pasada.

El mediocampista, formado en la cantera de Feyenoord, nunca logró consolidarse en el primer equipo.

Fue cedido al FC Dordrecht, donde rindió a gran nivel, pero su paso por el Heracles Almelo resultó decepcionante.

Por ello, regresó antes de lo previsto al Feyenoord. En verano de 2025, Dennis te Kloese no logró traspasarlo, así que se quedó estancado en el filial.

Las lesiones le impidieron jugar la mayor parte de los encuentros.

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Su contrato con el Feyenoord vence en 2028 y Transfermarkt lo valora en 300 000 euros.

El Feyenoord facilitará su salida al Fortuna si el club de Limburgo lo ficha de forma definitiva.

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