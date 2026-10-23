Brian Fariñas es el único jugador del primer equipo del Barcelona, en posiciones no reservadas a la portería, que no ha disputado ni un solo minuto desde el inicio de la temporada, a pesar de estar disponible para el técnico Hansi Flick.

En cuanto a Frenkie de Jong, él tampoco ha jugado hasta ahora, pero eso se debe a la lesión que sufrió durante el Mundial 2026.

El diario Sport señaló que Brian Fariñas, que estuvo cerca de marcharse al Girona el pasado verano, antes de que Flick interviniera e impidiera su traspaso, no vive una situación fácil, pese a estar inscrito en LaLiga con el dorsal número 4.

Según lo informado por el programa «Barça Reservat», Brian Fariñas afronta con tranquilidad y paciencia un año que considera una oportunidad para aprender junto a los mejores jugadores del mundo, y en especial junto a su amigo íntimo Lamine Yamal.

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Por el momento, Fariñas no contempla la opción de marcharse cedido durante el mercado de invierno, aunque los dos próximos meses serán decisivos en este asunto.

Hansi Flick habla constantemente con su joven jugador, le da indicaciones y corrige sus errores con el objetivo de ayudarle a mejorar su nivel.

El técnico alemán también sigue animándole a continuar trabajando de la misma manera en que lo hace actualmente, para que esté preparado y aproveche la oportunidad cuando llegue el momento de su aparición.

Las lesiones ya han empezado a afectar a la plantilla del Barcelona durante los dos últimos partidos, ya que Eric García, Jules Koundé y Dani Olmo se han sumado a la lista de ausentes, que incluye a Marc Bernal y Andreas Christensen.

Las opciones disponibles para Flick a la hora de elegir sus alineaciones se han reducido, lo que le obligará, como es natural, a depender cada vez más de los jugadores suplentes.

En el centro del campo, los problemas físicos que sufre Olmo podrían convertirse en una oportunidad propicia para los jugadores que hasta ahora no han tenido un papel destacado.

Fermín López es un jugador fundamental e imprescindible en la posición de creador de juego, pero necesitará descanso y entrar en la rotación antes del parón internacional de noviembre, lo que significa que hay varias opciones que pueden darle reposo.

Pedri, Frenkie de Jong o Marc Bernal podrían avanzar a una posición más adelantada, también se podría llevar a Lamine Yamal al interior, y quizá Raphinha también juegue en la posición de mediapunta.

Pero Gavi es el jugador con más posibilidades de aprovechar la ausencia de Olmo. Brian Fariñas también podría beneficiarse de la serie de cambios sucesivos, aunque figura al final del orden de opciones, para conseguir algunos minutos de juego en la posición de pivote o de centrocampista adelantado.

En cualquier caso, la temporada sigue siendo larga, y la Copa del Rey aún no ha comenzado, por lo que Brian Fariñas tendrá su oportunidad al final.

Y como aclaró el diario Sport a mediados del pasado septiembre, el joven jugador está cerca, en paralelo a su situación deportiva, de renovar su contrato actual con el Barcelona, que finaliza en 2028.

Con algunos detalles finales pendientes que ambas partes deben resolver, Brian Fariñas percibirá un salario acorde a su nueva posición en el primer equipo, y también aumentará el valor de la cláusula de rescisión de su contrato, que actualmente es de 15 millones de euros.