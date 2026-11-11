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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

El jugador del Barcelona, a las puertas del regreso tras 7 meses de una grave lesión

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El Barça Atlètic recibió noticias positivas sobre la evolución del estado del centrocampista ofensivo Juan Hernández, después de que el joven jugador comenzara a tocar el balón de nuevo, en un nuevo paso dentro de la última fase de su programa de recuperación, para restablecerse de la lesión de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

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Hernández tiene 19 años y sufrió la lesión a finales del pasado mes de abril, antes de someterse a una operación para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior.

Es la lesión que lo detuvo en uno de sus mejores momentos con el Barcelona Atlètic, después de haber llamado la atención con sus destacadas actuaciones y de haber tenido más de una oportunidad de entrenar con el primer equipo bajo la dirección de Hansi Flick.

La lesión supuso un duro golpe para el jugador, que estaba firmando una temporada destacada, ya que anotó 4 goles y dio 6 asistencias en 30 partidos, convirtiéndose en uno de los elementos más sobresalientes del filial.

Esto llevó a la directiva del Barcelona a recompensarlo con la renovación de su contrato hasta 2028, con una opción de prolongarlo una temporada adicional.

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Según el diario español "Mundo Deportivo", el jugador inició el camino de la recuperación con un programa de entrenamiento específico dentro del gimnasio de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, antes de pasar gradualmente a los entrenamientos con balón, en un avance que refleja su buena respuesta a las distintas fases de rehabilitación.

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Hernández es uno de los talentos en los que el Barcelona confía para su proyecto de futuro, tras haber progresado por las categorías inferiores del club y haber logrado llamar la atención en el Barcelona Atlètic, el filial que compite en la Cuarta División española, además de haber tenido oportunidades de figurar en las convocatorias del primer equipo bajo la dirección de Flick durante la temporada pasada.

El Barcelona anunció oficialmente, el pasado 23 de abril, que el jugador había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva, confirmando su necesidad de someterse a una operación.

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En la actualidad, el Barcelona no quiere precipitar el regreso del jugador a la competición, para evitar cualquier posible recaída, a pesar de que han transcurrido cerca de seis meses y medio desde la operación.

Estas noticias positivas llegan en un momento importante para el Barcelona Atlètic, que sufre numerosas ausencias debido a la convocatoria de varios de sus jugadores con las selecciones nacionales, además de la lesión de Landry Farré y Guille Víctor, lo que llevó al equipo a solicitar el aplazamiento de su enfrentamiento ante el Girona B.

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Asimismo, el extremo Sama Noumoko sigue un proceso de rehabilitación similar, con previsiones de que regrese a los terrenos de juego durante el próximo mes de enero.

Juan Hernández es uno de los talentos ofensivos emergentes más destacados de la academia "La Masia", tras incorporarse al Barcelona en el verano de 2020 procedente de las categorías inferiores del Real Zaragoza, y progresar dentro de los equipos del club hasta llegar al Barcelona Atlètic.

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El jugador español se caracteriza por su capacidad para ocupar más de una posición ofensiva, ya que domina el puesto de mediapunta, además de poder participar en las bandas y en la posición de delantero puro, y basa su estilo en la habilidad individual y en la capacidad de avanzar con el balón y generar ocasiones.

La directiva del Barcelona había mostrado su confianza en el potencial del jugador, que ha jugado con las categorías inferiores de la selección de España, al renovar su contrato en febrero de 2026 hasta el 30 de junio de 2028, con opción de prolongarlo una temporada adicional, tras decidir ascenderlo oficialmente a las filas del filial.

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Además, ya ha aparecido anteriormente en las convocatorias del primer equipo, entre ellas la del enfrentamiento ante el Slavia de Praga en la Liga de Campeones, como señal del seguimiento que hace el cuerpo técnico de su evolución y de la posibilidad de brindarle una oportunidad futura con los mayores.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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