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Loai Mohamed

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El jugador del Aston Villa logra un récord sin precedentes desde la puerta de la Supercopa de Europa

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B. Madjo
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Madjo entra en la historia

El joven francés Bryan Madjo, delantero del Aston Villa, inscribió su nombre en los registros de la Supercopa de Europa a raíz del enfrentamiento de su equipo ante el París Saint-Germain, después de convertirse en el jugador más joven en disputar la competición como titular en su historia.

Unai Emery apostó por el delantero de 17 años y 212 días en el once titular del Aston Villa en la final de la Supercopa de Europa, logrando así un récord histórico.

Según "Opta", Madjo se convirtió en el jugador más joven en empezar como titular en una final de la Supercopa de Europa desde que comenzaron a registrarse los datos en 2006.

La curiosidad histórica no se detuvo en la Supercopa de Europa, pues el estadístico español Alexis, conocido como "MisterChip", señaló que Madjo también se convirtió en el jugador más joven en empezar como titular en cualquier final europea.

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"MisterChip" aclaró que los dos jugadores más jóvenes que le precedieron en cuanto a edad en las finales europeas habían entrado desde el banquillo, y no en el once titular.

Se trata de Ronald de Boer, que disputó la Supercopa de Europa de 1987 con 17 años y 193 días, e Ibrahim Mbaye, que disputó la edición de 2025 con 17 años y 201 días.

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