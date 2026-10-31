Giovanni van Bronckhorst comunicó el sábado, antes del Feyenoord-Fortuna Sittard, malas noticias sobre Jakub Moder. El polaco reapareció la semana pasada ante el PSV tras varios meses de ausencia, pero esta semana ha sufrido nuevas molestias físicas.

Moder sufrió una grave lesión de rodilla el 12 de abril de este año ante el NEC. Tras un largo periodo de rehabilitación, se reincorporó a la plantilla a principios de octubre. Su reaparición llegó el pasado fin de semana, cuando entró en los minutos finales ante el PSV.

Menos de una semana después, ha vuelto a sufrir un contratiempo, según confirmó Van Bronckhorst a ESPN. «Moder no está disponible. Ayer (viernes, n. de la r.) tuvo un percance en el entrenamiento, por desgracia».

«Hoy no podía estar en condiciones de jugar. Tenemos que esperar para saber exactamente qué tiene, pero ayer causó baja», explicó Van Bronckhorst. Al preguntarle si la ausencia será de semanas o meses, respondió: «No lo sé en este momento».

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«Sin duda es mala suerte. Es un chico que ha estado varios meses fuera, que ha trabajado muchísimo en su recuperación y que había vuelto al grupo en las últimas semanas. Sobre todo para él, es un golpe anímico, sí».

Moder, de 27 años, llegó procedente del Brighton en enero de 2025 y tiene contrato en De Kuip hasta mediados de 2028. El internacional en 36 ocasiones ha disputado hasta ahora 31 partidos con el Feyenoord.