Aún no se sabe dónde jugará Vincent Janssen la próxima temporada. El delantero de 31 años podría renovar con el Royal Antwerp FC, cuyo contrato expira pronto, aunque también le siguen equipos de Estados Unidos y Oriente Medio, según Gazet van Antwerpen.

El club belga desea renovarle por dos años.

Si Janssen acepta, deberá conformarse con un salario notablemente inferior a los tres millones de euros brutos anuales que percibe actualmente.

Por ello, también podría marcharse como agente libre. Hay contactos con equipos de Estados Unidos y Arabia Saudí, aunque no se han revelado los nombres.

El entrenador Joseph Oosting afirma que el jugador quiere seguir en Bélgica: «Sigue abierto a la posibilidad de quedarse».

«Pero es cuestión de oferta y demanda. Lo estoy hablando con Marc (Overmars, nota del editor), porque creo que Vincent es un delantero que sabe marcar goles y eso es importante», concluye Oosting.

Llegó en 2022 procedente del CF Monterrey y, en 170 partidos, ha marcado 64 goles y dado 27 asistencias, además de ganar la liga y la Copa de Bélgica en 2023.