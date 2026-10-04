El jugador completo: el Chelsea toma la delantera en la carrera por fichar a la estrella de Inglaterra

El Chelsea encabeza una reñida carrera por fichar en la próxima etapa a Alex Scott, estrella del Bournemouth y de la selección de Inglaterra.

Scott llegó al Bournemouth procedente del Bristol City en 2023 y ha continuado su trayectoria hasta convertirse en uno de los centrocampistas más solicitados de la Premier League a lo largo de los últimos tres años.

El jugador, de 23 años, recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra el pasado noviembre, y quizá tuvo la mala suerte de perderse un lugar en la lista de Thomas Tuchel para el Mundial.

No obstante, Scott debutó con la selección absoluta en el partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Inglaterra y la República Checa la noche del martes, cuando entró como sustituto de Elliot Anderson en el minuto 70 en el Fortuna Arena de Praga.

A lo largo de todo el verano, el futuro de Scott fue objeto de intensas especulaciones en los medios de comunicación, ya que la élite del fútbol inglés había seguido de cerca su progreso durante algún tiempo.

Según el diario "Telegraph", el Chelsea se ha colocado desde entonces en "primera línea" para hacerse con la firma de Scott, después de que el Bournemouth rechazara una oferta de 60 millones de libras esterlinas cerca del final del periodo de fichajes.

Se afirma que el Chelsea tratará de reforzar activamente las opciones del centro del campo de Xabi Alonso en enero y el próximo verano, tras fracasar en un último intento de fichar a Lamine Camara, jugador del Mónaco, el mes pasado.

Según lo publicado por el diario "Metro", la insistencia del Bournemouth en no vender a Scott en verano no ha reducido el interés del Chelsea.

También se dice que el Arsenal y el Liverpool siguen de cerca la situación de Scott, y se espera que ofrezcan una fuerte competencia si el Chelsea decide intensificar sus gestiones.

El contrato actual de Scott con el Bournemouth se extiende hasta junio de 2028.

Los informes del verano indicaron que lo más probable es que se necesite una oferta superior a los 80 millones de libras esterlinas para convencer a Scott de que abandone el Vitality Stadium.

Tras la destacada actuación que ofreció Scott ante Croacia ayer sábado, el seleccionador de Inglaterra, Tuchel, describió al jugador del Bournemouth como "el jugador completo".

El técnico alemán declaró a los periodistas después de la contundente victoria de Inglaterra por 7-0: "Primer debut, y menudo debut. ¡Qué actuación!".

Y añadió: "Actualmente tiene una habilidad extraordinaria para manejar el balón, su capacidad para tomar decisiones está en su punto más alto y juega con mucha confianza. Es muy activo, muy seguro y realiza un gran esfuerzo sin balón; en estos momentos es un jugador completo".