El Ajax no podrá contar con Younes Taha el jueves ante el FC Groningen. El delantero de 23 años, nacido en Ámsterdam, cumple una sanción en la semifinal de los play-offs.

La razón es curiosa: aún le restaba un partido de suspensión de los play-offs del curso pasado.

La sanción data de la fase de ascenso del curso pasado, cuando jugaba en el FC Twente: vio una amarilla ante el NEC Nijmegen y otra frente al AZ.

Al no haberla cumplido aún, deberá cumplirla en el encuentro ante el Ajax, que se jugará en el Kras Stadion de Volendam.

Si Groningen gana, Taha volverá a estar disponible para una posible final contra FC Utrecht o sc Heerenveen.

Esta temporada ha marcado seis goles y dado diez asistencias en 34 partidos oficiales.

Si el Groningen pierde contra el Ajax, Taha habrá jugado su último partido con el club, pues al finalizar la temporada regresará, en principio, al Twente.