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El jugador clave del NEC, Başar Önal, podría fichar por una de las principales ligas

Fichajes
NEC Nimega
Fiorentina
B. Onal

Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, la Fiorentina sigue de cerca a Başar Önal y podría contactar con el NEC este verano.

El extremo de 21 años ha marcado nueve goles y dado nueve asistencias en 34 partidos esta temporada.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 7 millones de euros y en Nimega tiene contrato hasta mediados de 2028.

Desde hace tiempo le siguen varios clubes turcos de primer nivel, y ahora se ha sumado la Fiorentina.

Ouaissa

Mientras tanto, Kodai Sano y Sami Ouaissa también están en el punto de mira. El centrocampista japonés podría fichar por el PSV u otros clubes extranjeros, mientras que el Feyenoord ha presentado una oferta por el internacional juvenil neerlandés.

El director técnico Devy Rigaux presentó en el Goffert una oferta de 8 millones, aún sin respuesta.

Según Boualin, el NEC pide entre 10 y 12 millones por Ouaissa, y Sano podría generar aún más.

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