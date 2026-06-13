El jugador clave del NEC, Başar Önal, podría fichar por una de las principales ligas

Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, la Fiorentina sigue de cerca a Başar Önal y podría contactar con el NEC este verano.

El extremo de 21 años ha marcado nueve goles y dado nueve asistencias en 34 partidos esta temporada.

Según Transfermarkt, su valor actual es de 7 millones de euros y en Nimega tiene contrato hasta mediados de 2028.

Desde hace tiempo le siguen varios clubes turcos de primer nivel, y ahora se ha sumado la Fiorentina.

Ouaissa

Mientras tanto, Kodai Sano y Sami Ouaissa también están en el punto de mira. El centrocampista japonés podría fichar por el PSV u otros clubes extranjeros, mientras que el Feyenoord ha presentado una oferta por el internacional juvenil neerlandés.

El director técnico Devy Rigaux presentó en el Goffert una oferta de 8 millones, aún sin respuesta.

Según Boualin, el NEC pide entre 10 y 12 millones por Ouaissa, y Sano podría generar aún más.