El jugador cedido podría dejar el Feyenoord: «Estoy abierto a ello»

Ramiz Zerrouki, centrocampista de 27 años, admite en el Algemeen Dagblad que podría seguir en el FC Twente la próxima temporada.

En charla con el periodista Leon ten Voorde, admite que le costaría si el domingo, en la visita al PSV, fuera su último partido con el Twente.

El mediocampista, cedido por el Feyenoord, donde no tiene futuro, admite: «Estoy abierto a quedarme, pero hay que ser realistas. No sé si soy caro; eso deben preguntárselo a Erik ten Hag y a Dominique Scholten. Es una posibilidad, pero todo debe cuadrar».

Primero debemos conseguir el pase a la previa de la Champions este domingo en Eindhoven; luego evaluaremos si quedarme es viable.

«De todos modos, el club quiere que siga, pero entre decirlo y hacerlo hay un largo camino», concluye.

Zerrouki tiene contrato con el Feyenoord hasta 2027 y, según Transfermarkt, su valor ronda los 6 millones de euros.

Este verano disputará con Argelia el Mundial, donde enfrentará a Argentina, Jordania y Austria.