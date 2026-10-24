¡El Joga Bonito ha vuelto de verdad! Ronaldinho confirma la fecha de su regreso al fútbol profesional a los 46 años mientras la leyenda de Brasil y del Barcelona se prepara para debutar en la Serie C

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El mundo del fútbol se prepara para presenciar una imagen que muchos creían imposible: Ronaldinho, antiguo maestro del Barcelona y el AC Milan, se dispone a regresar al fútbol profesional en Italia. Más de una década después de su último partido de competición, está previsto oficialmente que el brasileño vuelva a calzarse las botas para una sorprendente aparición en la tercera categoría.

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Un regreso espectacular para el icono brasileño

El futbolista de 46 años volverá oficialmente a los terrenos de juego con el Ravenna el 15 de noviembre, cuando se enfrente al Forlì, su rival local, en un derbi muy esperado. Será su primer partido oficial desde que dejó el Fluminense en 2015 y pondrá fin a 11 años alejado del fútbol profesional.

El Ravenna fichó por sorpresa en junio al ganador del Balón de Oro de 2005, un movimiento que causó conmoción en las categorías inferiores del fútbol italiano. Sin embargo, el campeón del mundo aún no ha jugado con el equipo de la Serie C. Hasta ahora, solo ha participado en una presentación junto a la playa en Marina di Ravenna en agosto, tras un primer anuncio en Miami.

«El regreso de la magia»

Al confirmar la fecha del partido, el club dejó clara la magnitud de la ocasión en un comunicado oficial. «[Es] un acontecimiento que hará que el mundo dirija su mirada al Stadio Bruno Benelli», declaró. «Todo el mundo del fútbol pensaba que era demasiado bueno para ser verdad, pero ahora podemos confirmar oficialmente un gran regreso: el regreso de la magia, de la sonrisa y de un talento que ha cautivado a generaciones de aficionados, independientemente del equipo al que apoyen».

El equipo italiano también repasó lo ocurrido desde su sorprendente llegada. «Desde el anuncio en Miami... hasta la cálida acogida de los aficionados en la playa de Marina di Ravenna, la expectación ha crecido, alimentada por una mezcla de emoción, curiosidad e incredulidad», continuó el comunicado.

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«La visión del presidente Cipriani, que despertó la imaginación de los aficionados y generó debate mucho más allá de las fronteras de Italia, ya tiene una fecha concreta. Ronaldinho jugará en el Benelli y abrirá un nuevo capítulo en una historia que nunca deja de sorprender».

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Un legado de pura alegría

Su llegada a la tercera división supone la segunda etapa de Ronaldinho en el fútbol italiano, después de tres exitosos años en el AC Milan entre 2008 y 2011. Aunque su carrera, repleta de títulos, incluye etapas de dominio en el Paris Saint-Germain y el Barcelona, la directiva del Ravenna considera que su impacto va mucho más allá de los trofeos.

Para destacar su singular atractivo a escala mundial, el club añadió: «Hay futbolistas a los que se recuerda por lo que han ganado y otros, además, por cómo hicieron sentir a la gente. Ronaldinho pertenece a esa rara clase de campeones capaces de convertir el fútbol en pura alegría: con una jugada inesperada, un destello de creatividad o una sonrisa que ha unido estadios y generaciones».

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Un derbi a la vista para uno de los equipos de cabeza de la Serie C





Getty Images





El Ravenna ocupa actualmente el segundo puesto de su grupo de la Serie C, organizado por criterios geográficos, y la incorporación de un jugador del calibre de Ronaldinho podría darle un enorme impulso dentro y fuera del campo. El presidente del club, Ignazio Cipriani, que dirige el imperio de restaurantes Cipriani, ha compartido públicamente su gran sueño: ver al brasileño marcar el último gol de su ilustre carrera con la camiseta del Ravenna.

Todas las miradas se dirigen ya al Stadio Bruno Benelli para el próximo derbi contra el Forlì. Como resumió el Ravenna ante el espectáculo que se avecina: «La espera está a punto de terminar. La magia vuelve al campo».