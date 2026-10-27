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El jeque Mansour ha reafirmado su compromiso inquebrantable con el Manchester City al inyectar otros 100 millones de libras en la empresa matriz del club. Esta importante aportación económica llega en un momento convulso para el conjunto del Etihad, tras una resolución histórica sobre su conducta financiera.

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Nueva inversión en plena crisis judicial

Según informa The Mirror, el jeque Mansour ha inyectado otros 100 millones de libras en el City Football Group (CFG) durante un periodo convulso para el ocho veces campeón de la Premier League. Los documentos presentados recientemente ante el registro mercantil británico revelan la creación de más de 11,3 millones de nuevas acciones para obtener ese capital.

Newton Investment and Development, la empresa de Mansour, adquirió la totalidad de las acciones emitidas, lo que aumentó ligeramente su participación mayoritaria en el CFG. La empresa matriz, que cuenta con una amplia cartera de clubes en todo el mundo, entre ellos el Girona, el New York City y el Palermo, tiene actualmente una valoración cercana a los 6.000 millones de libras.

Apoyo inquebrantable entre bastidores

Getty Images

La inyección económica supone una clara declaración de intenciones de los propietarios de Abu Dabi y llega apenas unas semanas después de que una comisión independiente declarara culpable al City de 114 de los 115 cargos financieros presentados por la Premier League. Pese a este grave revés judicial, Mansour demuestra que mantiene firme su compromiso con su imperio futbolístico mundial.

El City ha defendido con vehemencia su inocencia durante toda la investigación, que se ha prolongado durante varios años. El club confirmó rápidamente su intención de presentar un recurso formal, por lo que la batalla judicial sin precedentes con la máxima categoría del fútbol inglés continuará ante un nuevo órgano independiente.

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Soriano defiende con firmeza al club

Aunque Mansour no ha hablado públicamente sobre los cargos, el director ejecutivo del City, Ferran Soriano, abordó la situación directamente en un extenso mensaje interno dirigido al personal. Criticó duramente la resolución de la comisión y sostuvo que había ignorado las numerosas pruebas aportadas por el club que demostraban que los fondos de los propietarios nunca se habían hecho pasar por patrocinios independientes.

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Soriano afirmó: «Esto ha durado tanto tiempo que es importante recordarnos que todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal de los propietarios se introdujo de algún modo y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Eso sencillamente no es cierto».

Añadió que la conclusión de la comisión era «claramente errónea» y se apoyaba en una «teoría de la conspiración» de la Premier League. Soriano estableció un paralelismo con el recurso que el club ganó en 2020 contra la UEFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y prometió que el City agotaría todas las vías legales para limpiar su nombre, proteger la institución y, posiblemente, reclamar una indemnización.

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El proceso de apelación, en el horizonte

Getty Images

El proceso de apelación marcará el resto de la temporada del Manchester City. La plantilla de Enzo Maresca deberá afrontar un exigente calendario de partidos nacionales y europeos mientras el equipo jurídico del club se prepara para rebatir la resolución de la comisión.

Hasta que el nuevo órgano independiente designado adopte una decisión definitiva, la amenaza de sanciones deportivas sin precedentes seguirá pesando sobre el Etihad. El desenlace de esta batalla judicial no solo determinará el futuro inmediato del City, sino que podría alterar de forma sustancial el panorama financiero y normativo de la Premier League.