Como dejó entrever el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, tras el empate 2-2 en el amistoso contra el FC Paris, las diferentes pretensiones de traspaso de ambos clubes siguen suponiendo serios problemas en las negociaciones.

«Seguimos en conversaciones», explicó Wohlgemuth, aunque acto seguido matizó que un resultado positivo desde el punto de vista de los suabos está «muy lejos».

Según ha trascendido, el Wolfsburgo estaría dispuesto a dejar salir a su delantero, que quiere cambiar de aires, siempre que un club interesado ponga sobre la mesa la cantidad mínima de traspaso exigida, de 25 millones de euros. Al menos por ahora, el Stuttgart no parece estar dispuesto a hacerlo.

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El VfB Stuttgart se concentrará a partir del lunes en Baviera

Debido a la reciente venta del central Konstantinos Koulierakis, que se incorporó a la Roma por unos 17 millones de euros, según se informa, el VfL no depende de manera imperiosa de los ingresos por traspasos. En consecuencia, está adoptando una postura dura en las negociaciones. Además, el Wolfsburgo sigue contando con el respaldo financiero de VW.

El propio Pejcinovic vería con buenos ojos un cambio al VfB. El jugador de 21 años fue una de las pocas notas positivas de la pasada temporada, que terminó con el primer descenso en la historia del VfL Wolfsburg a la 2. Bundesliga. Marcó doce goles en 34 partidos entre todas las competiciones. Tiene contrato con el club de Baja Sajonia hasta 2029.

Al menos en el amistoso contra el Telstar 1893 (3-1) del viernes, Pejcinovic no figuró en la convocatoria del Wolfsburgo. Wohlgemuth no supo decir si esto estaba relacionado con las negociaciones del traspaso: «Esa pregunta sería mejor dirigirla a los responsables del VfL».

El Stuttgart de Sebastian Hoeneß arrancará el lunes una concentración en Grassau am Chiemsee. Después de que los mundialistas alemanes Angelo Stiller, Jamie Leweling y Deniz Undav, así como Ermedin Demirovic (Bosnia-Herzegovina) y Jeremy Arevalo (Ecuador), se reincorporaran ya el viernes al equipo para someterse a pruebas de rendimiento, en la concentración de Baviera también se espera el regreso de Bilal El Khannouss (Marruecos) y Luca Jaquez (Suiza).