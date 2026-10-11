El responsable de los árbitros, Raymond van Meenen, acudió el domingo por la mañana, durante la semana del árbitro, a Goedemorgen Eredivisie y explicó durante el programa algunas decisiones arbitrales discutibles de esta jornada. Además, repasó el incidente entre Ruben van Bommel y Aaron Bouwman.

Tras el fuerte choque provocado por Van Bommel, el árbitro Sander van der Eijk y el árbitro de vídeo Pol van Boekel consideraron que la tarjeta amarilla era una sanción adecuada. Van Meenen no tardó en declarar a los medios que aquella decisión había sido errónea.

A Van Boekel no le sentó bien. «Analicé la jugada según los criterios que aplicamos y probablemente hoy volvería a hacer exactamente lo mismo», declaró entonces el árbitro de vídeo a De Limburger.

«Pero si tu jefe dice en los medios que has cometido un error, ¿qué más puedo decir? Él decidió utilizar esas palabras. Yo lo habría hecho de otra manera».

Van Boekel habría matizado su postura desde entonces, según contó Van Meenen el domingo por la mañana en Goedemorgen Eredivisie. «El miércoles pasado hablamos con Van Boekel. Dijo: Visto en retrospectiva, debería haber intervenido y haber pedido al árbitro que se acercara a la banda», reveló Van Meenen.

Armando Obispo

Una de las decisiones cuestionadas este fin de semana fue la segunda tarjeta amarilla que no se mostró a Armando Obispo, quien frenó con una falta un ataque prometedor del Heerenveen.

Según Van Meenen, no mostrarle la tarjeta roja fue la decisión correcta. «Se ve que el balón sale despedido veinte metros de su pie. Por eso, el ataque deja de ser prometedor. Es falta, pero para nosotros no es una segunda amarilla».

Penalti sobre Meerdink

El árbitro de vídeo también tuvo un papel protagonista en el partido entre Feyenoord y AZ, al hacer que se revocara un penalti señalado a favor de Mexx Meerdink. «Tengo que decir que, si ves la jugada a velocidad normal, es penalti, tal como decidió el árbitro en ese momento».

Pero Van Meenen elogió la decisión del árbitro de vídeo, que consideró que Meerdink ya había empezado a caer antes de que Tjark Ernst le pisara el pie. «Entiendo perfectamente que el VAR haya intervenido», afirmó el responsable de los árbitros.