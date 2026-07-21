El club Al-Ittihad ha vuelto a la carga por el fichaje de Khalid Al-Ghannam, extremo del club Al-Ettifaq, durante el próximo mercado de fichajes de verano.

Diversos informes de prensa habían confirmado que el club Al-Ittihad se había echado atrás en la contratación de Khalid Al-Ghannam en el próximo mercado estival, ante la falta del visto bueno definitivo a la operación por parte de su entrenador alemán, Jens Wissing.

Sin embargo, el reputado periodista Ben Jacobs aseguró, en un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social "X", que Al-Ittihad continuaba trabajando en el fichaje de Khalid Al-Ghannam, aunque se negaba a excederse en el aspecto económico, debido a las restricciones que tiene impuestas.

Ben Jacobs explicó que el extremo saudí también despierta el interés de dos clubes de la Roshn Saudi League, que son el Al-Qadsiah y el Al-Ahli.

Al mismo tiempo, el club Al-Ettifaq hizo caso omiso de esas informaciones y comenzó a preparar un programa específico para Al-Ghannam, con el fin de que recupere su nivel físico, tras su ausencia en la primera fase del programa de preparación, así como en el inicio de la segunda fase en España, según el diario saudí "Arriyadiyah".

El futbolista, de 25 años, disfrutó de un descanso adicional durante el periodo pasado, debido a su participación con la selección de Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, antes de la eliminación en la fase de grupos.

La estrella del Al-Ettifaq había atraído el interés de varios clubes, tras el destacado nivel que ofreció durante la temporada pasada, en la que fue el jugador saudí máximo goleador de la Roshn Saudi League, con 13 goles.

Al-Ghannam ya había defendido la camiseta de numerosos clubes saudíes, empezando por el Al-Qadsiah, con cuyo primer equipo jugó una temporada; el Al-Nassr, al que representó durante 3 años; el Al-Fateh y el Al-Ettifaq, además del Al-Hilal, en el que jugó cedido en la temporada antepasada.