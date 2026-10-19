La dirección de la empresa del club Al-Ittihad bajó definitivamente el telón sobre uno de los periodos más polémicos de su estructura deportiva, tras poner fin a su relación contractual con el español Ramón Planes, asesor deportivo, después de una etapa que se prolongó durante dos años y nueve meses dentro de los muros del club.

El diario saudí "Al-Riyadiah" reveló que la dirección del Al-Ittihad alcanzó un acuerdo económico definitivo con Planes, en virtud del cual recibió la totalidad de sus derechos, cerrándose así oficialmente el expediente de su contrato, en un momento en que las mismas fuentes apuntan a que su próximo destino será la liga mexicana para afrontar una nueva experiencia.

Esta decisión llegó como último paso en la cadena de reestructuración integral que la dirección inició a comienzos del pasado mes de junio, cuando tomó la sorprendente decisión de apartar a Planes del cargo de director deportivo y convertirlo en asesor deportivo con competencias limitadas, encomendando a su compatriota Frank Karbó las funciones de director deportivo.

Ese paso había estado precedido por semanas en las que se produjo una congelación total de las competencias ejecutivas de Planes dentro de los muros de "El Decano", antes de que se aprobara oficialmente la nueva estructura del gigante saudí.

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Planes, de 58 años, había llegado a Yeda en enero de 2024 procedente del Real Betis español, para dirigir los asuntos deportivos del primer equipo, portando consigo un amplio historial de experiencias europeas con el Barcelona y el Real Betis.

El Al-Ittihad vivió durante la etapa del español dos temporadas completamente contrapuestas en cuanto a resultados; en su primera temporada, lideró la estructura que se coronó con un doblete histórico al conquistar los títulos de la Roshn Saudi League y la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

Esto ocurrió antes de que el equipo retrocediera la pasada temporada para terminar la liga en el quinto puesto, despedirse de la Copa del Rey y la Supercopa en semifinales, y de la Liga de Campeones de la Élite de Asia en cuartos de final, resultados que aceleraron la decisión de reestructuración y de pasar página con él.



