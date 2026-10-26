La octava jornada de la Jovy Elite League sub-21 presenció una competición intensa y cambios importantes en los puestos de cabeza, después de que el Al-Ittihad continuara con sus buenas actuaciones y se mantuviera en lo más alto de la clasificación, mientras que el Al-Ahli recuperó su equilibrio con una amplia victoria y el Al-Taawoun se impuso como una de las grandes figuras de la jornada con un gran triunfo ante el Al-Ettifaq.

Los resultados de la jornada confirmaron el encendido de la competición por los primeros puestos, en medio de la aspiración de más de un equipo por recortar la distancia con el líder, mientras que los enfrentamientos de carácter ofensivo acapararon las miradas, ya fuera por la contundente victoria del Al-Taawoun o por el empate que selló el duelo entre el Al-Hilal y el Al-Fateh.

El Al-Ittihad sigue en solitario al frente y el Al-Ahli lo persigue

El Al-Ittihad logró superar el obstáculo del Neom con un gol a cero, cosechando tres valiosos puntos con los que elevó su cuenta a 22 puntos, reforzando su posición al frente de la Jovy Elite League y prolongando su racha de buenos resultados en el torneo.

Por su parte, el Al-Ahli recuperó rápidamente el ritmo de las victorias tras imponerse al Damac por 3-1, alcanzando los 18 puntos en el segundo puesto y continuando la persecución del Al-Ittihad a cuatro puntos de distancia, a la espera de las próximas jornadas, que podrían traer nuevos cambios en la lucha por la cima.

El Al-Taawoun golpea con fuerza; el Al-Hilal y el Al-Fateh empatan

El Al-Taawoun fue el protagonista del resultado más destacado de la octava jornada, después de arrollar al Al-Ettifaq en su propio campo por 5-1, en una victoria que le dio un fuerte impulso en la tabla de clasificación, ya que elevó su cuenta a 15 puntos, con un partido aplazado por disputar, reforzando sus aspiraciones de competir por los primeros puestos.

En cuanto al duelo entre el Al-Hilal y el Al-Fateh, terminó con un empate positivo por 1-1, después de que ambos equipos fueran incapaces de sellar los tres puntos, saliendo cada uno con un solo punto en un enfrentamiento que afectó sus cálculos dentro de la lucha por los primeros puestos y dio a sus rivales la oportunidad de seguir avanzando en la tabla.

La lucha por el pichichi se enciende entre Al-Eisa y Al-Ghamdi

A nivel de la competición individual, continúa la lucha por el liderato de los goleadores del torneo, ya que Mohammed Al-Eisa, jugador del Al-Ettifaq, va al frente con 8 goles, seguido de Ammar Al-Ghamdi, jugador del Al-Ittihad, a un gol de distancia, tras alcanzar los 7 goles.

La competición adquiere una importancia adicional con el transcurso de las jornadas, especialmente a la luz del brillo de los jóvenes talentos y su capacidad para ofrecer notables niveles ofensivos, mientras que los resultados de la octava jornada otorgan al Al-Ittihad una ventaja en la lucha por el liderato, con el Al-Ahli y el Al-Taawoun entre los principales perseguidores, a la espera de lo que arrojen los próximos enfrentamientos en cuanto a cambios en la clasificación de los equipos y en la carrera por el pichichi.