El club saudí Al-Ittihad anunció la contratación del centrocampista senegalés Dion Lopy, procedente del Almería, durante el actual periodo de fichajes de verano.

El club saudí publicó un vídeo, a través de su cuenta oficial en la red social "X", mediante el cual anunció la contratación del centrocampista senegalés, con un contrato que se extiende por 3 años y que finaliza en 2029.

Al-Ittihad no reveló los detalles económicos de la operación, aunque informaciones periodísticas anteriores confirmaron que pagará 13 millones de euros al club español, en varios plazos, con otros 10 millones en variables.

El centrocampista senegalés se considera el primer fichaje extranjero nuevo de Al-Ittihad en el actual mercado de verano, ya que el club había activado la cláusula de compra en el contrato de su defensa camerunés Stéphane Keller, que estaba cedido por el Limassol chipriota.

Dion Lopy será el sustituto del centrocampista brasileño Fabinho, que abandonó el equipo por la finalización de su contrato tras el término de la pasada temporada.

Dion Lopy tiene 24 años y juega principalmente en la posición de centrocampista defensivo, además de desenvolverse también en la posición de mediocentro, lo que refuerza las opciones del equipo en esa zona.

El senegalés juega para el Almería desde 2023, cuando llegó a sus filas procedente del Stade de Reims, para disputar con él 105 partidos, en los que logró marcar 4 goles y dar 6 asistencias.

En cuanto al plano internacional, Lopy juega con la selección de Senegal desde el año 2023, pero solo ha disputado 5 partidos, en los que no marcó ni asistió en ningún gol, y tampoco fue convocado para participar en la Copa Africana de Naciones ni en el Mundial durante el presente año.