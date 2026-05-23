El internacional inglés arremete con dureza contra el seleccionador Thomas Tuchel: «Es un shock para mí. ¡Una locura!»

La convocatoria de Inglaterra para el Mundial sigue dando que hablar. El viernes, el seleccionador Thomas Tuchel anunció la lista final y sorprendió la ausencia de varios jugadores destacados, como Kyle Walker, que no lo entiende.

Tras la exclusión de Harry Maguire, anunciada el jueves, Tuchel sorprendió de nuevo al dejar fuera a Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold.

Walker, con 96 partidos internacionales, critica sobre todo la ausencia de Alexander-Arnold: «Es inaudito que un jugador del Real Madrid no esté en la convocatoria de Inglaterra», dijo a talkSPORT.

«Por alguna razón el seleccionador ha elegido este camino y debemos confiar en él. Cuanto más apoyemos a los chicos, mejor nos irá», afirma Walker, quien insiste en que Alexander-Arnold merecía estar allí.

«Todos hablan de lo que Trent no hace bien. Hablemos de lo que sí hace: es quizá el mejor lateral derecho del mundo en pases, centros y asistencias, y tiene un palmarés enorme con partidos fantásticos. Que no esté convocado es una locura».

Tampoco comprende la exclusión de Foden, su excompañero en el Manchester City: «Es una sorpresa, porque sé de lo que es capaz Phil».

El propio Walker, de 35 años y 96 partidos con Inglaterra, no juega con la selección desde junio del año pasado.