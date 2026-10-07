David Silva regresa como futbolista profesional. El español, que ya ha cumplido cuarenta años y que parecía haber puesto fin a su carrera en 2023, se pone a trabajar en el Supreme Sha Tin, en la máxima categoría de Hong Kong.

En un vídeo en los canales del club Supreme Sha Tin, Silva reacciona a su llegada. «Estoy muy feliz de poder unirme al Supreme Sha Tin para vivir esta experiencia», comienza.

«Tengo muchísimas ganas de venir a Hong Kong y disfrutar de la cultura, la gente y la comida en Sha Tin. Y, por supuesto, sobre todo del fútbol en Hong Kong».

El Supreme Sha Tin fue fundado en 1982 y nunca ha sido campeón de liga. Actualmente, el club juega en la máxima categoría de Hong Kong. Tras cuatro partidos disputados, el Supreme Sha Tin es octavo, de un total de once equipos.

Silva pasó por la cantera del Valencia y más tarde también jugó en el primer equipo de ese club. Los otros clubes en los que jugó fueron Eibar, Celta de Vigo, Manchester City y Real Sociedad.

Especialmente con el Manchester City logró grandes éxitos. En los diez años que jugó en el club inglés conquistó nada menos que trece títulos, entre ellos cuatro campeonatos de liga.

Con España, con la que disputó 125 partidos internacionales, Silva fue campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2008 y 2012. A mediados de 2023, tras haber jugado tres años en la Real Sociedad, parecía que iba a colgar las botas, pero ahora Silva regresa finalmente como futbolista profesional.