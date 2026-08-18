El Barcelona se prepara para abrir el expediente de la renovación del contrato de Gavi durante los próximos meses, pese a que el vínculo del centrocampista español con el club se extiende por otras cuatro temporadas, en un paso que refleja la voluntad de la directiva de mantener al jugador y reforzar su posición dentro del proyecto del equipo, coincidiendo con la llegada de Rodri a las filas del conjunto catalán.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, el Barcelona planea iniciar negociaciones con los representantes de Gavi sobre la renovación de su contrato durante los próximos meses, en un momento en el que el Manchester United ha mostrado interés en hacerse con los servicios del jugador a petición de su entrenador Michael Carrick.

El movimiento del Barcelona para renovar el contrato de Gavi llega pese a que su vínculo actual con el club se extiende hasta 2030, en medio de la gran satisfacción dentro de la dirección deportiva liderada por Deco y del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick por la evolución del jugador y su papel dentro del equipo, además del empeño del club en mantenerlo como uno de los elementos esenciales de su proyecto de futuro.

Gavi, por su parte, no parece dispuesto a cambiar de destino, pues el jugador se siente muy feliz en el Barcelona y considera al club su casa desde que fue progresando en su academia hasta llegar al primer equipo, además de mantener una fuerte relación con el entrenador Flick, que ha contribuido a su desarrollo tanto en el plano técnico como en el personal.

Gavi goza de una posición especial dentro de los planes de Flick, que cuenta con él en sus esquemas para la nueva temporada, mientras el jugador aspira a seguir progresando dentro del equipo y a alcanzar en el futuro una posición de mayor importancia, hasta llegar a portar el brazalete de capitán.

El interés del Manchester United en Gavi llega en un momento en el que el club inglés ha realizado importantes movimientos para reforzar su centro del campo, después de haber gastado cerca de 100 millones de euros en fichar a André Santos y Youri Tielemans, mientras que su prioridad actual se centra en fichar a un lateral izquierdo.

Pese a ello, no parece que el Barcelona esté dispuesto a darle al United una oportunidad real de abrir el expediente de la salida de Gavi, pues el plan del club apunta a asegurar el futuro del jugador con un nuevo contrato, en un mensaje claro que refleja su valor dentro del proyecto deportivo de la entidad.

Así, parece que la llegada de Rodri al Barcelona no ha desplazado a Gavi de su lugar en los planes del club, sino que ha llevado a la directiva a confirmar su confianza en el joven centrocampista, mediante un paso que podría resolver su futuro de forma anticipada y cerrar la puerta a las aspiraciones del Manchester United.