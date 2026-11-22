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Atalanta-Inter fue un partido literalmente de locos, sin un instante para tomar aire. Entre ocho goles, dos penaltis señalados, protestas airadas y ocasiones por ambos lados, no podía acabar sino con un empate tan espectacular como el 4-4 de la New Balance Arena.



Debía ser la prueba de madurez del Inter, su respuesta a las contundentes victorias de sus rivales Lazio, Roma y Milan en la lucha por el título de la Serie A. Sin embargo, fue precisamente el equipo de Cristian Chivu el que lo tiró todo por la borda: se puso tres veces dos goles por delante ante el Atalanta de Maurizio Sarri y acabó dejando que le remontaran las tres veces hasta el empate final.



El partido parecía encarrilado gracias al gol de Pio Esposito al comienzo de la primera mitad, después de aprovechar un desvío afortunado de un disparo de Barella. El delantero italiano volvió a marcar de córner para firmar su doblete, pero el gol del 2-1 de Elmas, poco después del momentáneo 2-0, dejó claro que algo volvía a fallar en la zaga del Inter.



En la segunda mitad, ni siquiera el triplete de Pio Esposito, asistido con un pase en profundidad por un Thuram convertido en creador, sirvió para sentenciar el encuentro. El Atalanta demostró que seguía vivo, también gracias a la entrada de Rowe y Pasalic. Y en el minuto 72, después de una primera parada milagrosa ante Krstovic en un córner, llegó otro despiste en un saque de esquina para el 3-2 de De Ketelaere. Todo volvía a estar abierto.



El 3-2 no frenó el ritmo del partido y, poco después, Thuram provocó el primero de los dos penaltis del encuentro. Chivu protestó porque Zappacosta, que evitó con la mano sobre la línea el gol del francés, no vio la roja. Penalti sí, roja no, y Sucic marcó el 4-2, que parecía volver a sentenciar el duelo.



Pero los cambios con 4-2, con la entrada de Lautaro y Stankovic, complicaron aún más el funcionamiento defensivo del Inter. La defensa hizo aguas una y otra vez por la izquierda: Rowe asistió a De Ketelaere para el 4-3 y, en el minuto 90, el belga desequilibró a Bastoni en un duelo aéreo e hizo que el balón le golpeara el brazo levantado. Otro penalti y Kessie marcó el 4-4 definitivo.



El Inter vuelve a dejarse puntos y, como se ha dicho, no responde a Lazio, Roma y Milan: cae a tres puntos del líder, el Lazio; la Roma lo supera y queda un punto por delante; el Milan vuelve a situarse a dos puntos y el Como, a tres. Pero lo que preocupa son los 17 goles encajados, que sitúan al Inter en el noveno puesto entre las defensas menos goleadas de la Serie A.





ATALANTA-INTER 4-4

GOLEADORES: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pen.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pen.)(A)

GOLES Y JUGADAS DESTACADAS



91' GOL - Kessie engaña a Martinez desde el punto de penalti.



90' PENALTI De Ketelaere se anticipa a Bastoni, dificulta su salto y, al cabecear, hace que el balón golpee los brazos abiertos de Bastoni. Maresca señala penalti.



87' OCASIÓN - Sucic pierde el balón ante Kessie en su propio campo, cerca de la línea central. Raspadori supera a Akanji y desordena la defensa. El balón acaba en los pies de Pasalic en la frontal: potente disparo cruzado ante el que Josep Martinez vuela y despeja a córner con la mano abierta.



84' OCASIÓN - Otra contra del Atalanta, que irrumpe por la derecha y sorprende a la defensa del Inter con un pase filtrado que estuvo a punto de dejar a Raspadori solo ante la portería. Estuvo, porque Martinez salió en el momento justo, se anticipó a todos con el pie y salvó el resultado.



81' GOL - El Atalanta no tiene ninguna intención de rendirse y Rowe llega hasta la línea de fondo por la izquierda. Centra con el exterior al medio del área, donde De Ketelaere controla y suelta un potente zurdazo que, tras desviarse en Pavard, vuelve a acabar a espaldas de Martinez.



76' GOL - Sucic lanza y transforma el penalti.



75' PENALTI - Thuram vuelve a ser imparable: supera a todos, incluido Sportiello, y remata. Zappacosta salva sobre la línea, pero, al caer, golpea el balón con la mano e impide que entre en la portería. Después vuelve a tocarlo. Maresca señala penalti y muestra la amarilla, entre las protestas del Inter, que pedía la roja.



72' GOL - Otro córner y otro cabezazo. Esta vez Martinez no puede hacer nada ante el remate de De Ketelaere.



71' OCASIÓN - Zalewski saca un córner desde la izquierda y encuentra a Krstovic. Remate de cabeza



60' Thuram sale al contraataque en un uno contra cuatro y Scalvini lo derriba en la frontal del área. Amarilla más que merecida. La falta de Dimarco se estrella en la barrera.



52' GOL - Pavard se anticipa con contundencia a Krstovic e inicia el ataque del Inter, conducido por Thuram. Llega hasta la frontal y filtra un pase perfecto que parte en dos la defensa del Atalanta y deja a Pio Esposito ante Sportiello. El delantero italiano define con sangre fría: levanta el balón con la derecha y marca el 3-1



42' PROTESTAS - El Atalanta y Sarri protestan airadamente a Maresca, que corta un posible contraataque al volver sobre la jugada y señalar falta de Zalewski sobre Sucic en un duelo aéreo cerca de la línea central, en campo del Atalanta ( LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL )



35' GOL - El Atalanta reacciona: Zalewski recibe el balón en el área por la izquierda y centra hacia atrás para Elmas. El exjugador del Napoli falla su primer intento de zurda, pero el balón se queda a su alcance y, tras acomodarse en un instante, dispara con potencia a la red sin que Martinez pueda hacer nada.



34' LESIÓN - El Inter se ve obligado a hacer su primer cambio. Calhanoglu pide la sustitución por una lesión muscular tras sentir un problema en el flexor del muslo.



32' GOL - Dimarco saca desde la esquina y encuentra de nuevo a Pio Esposito, libre en el centro del área. El delantero se eleva y marca de cabeza el segundo.



32' OCASIÓN - Thuram se libera en el área y remata de primeras, pero Sportiello detiene su disparo con la derecha. El portero está aún más espectacular ante el remate de Pio Esposito, que había logrado llegar al balón a dos pasos de la portería.



31' OCASIÓN - El Atalanta entra en el área por la izquierda y Krstovic saca un disparo raso no demasiado peligroso, pero Martinez rechaza mal el balón al suelo. El portero español se recupera de forma espectacular en un instante y, con el pie, evita que De Ketelaere llegue al balón para marcar a puerta vacía.



16' GOL - El Inter elabora la jugada por la derecha y la defensa del Atalanta corta dos veces el pase en profundidad hacia Thuram. El balón llega entonces a Barella, escorado, que intenta centrar al área, pero Scalvini lo rechaza en corto. El centrocampista italiano es el más rápido en recuperar el balón y dispara de inmediato. El remate vuelve a desviarse y llega al centro del área, donde Pio Esposito está libre y es el primero en aprovecharlo para batir a Sportiello.



11' OCASIÓN - Thuram controla un balón largo por la derecha y habilita de tacón a Dimarco, que llega en carrera. El centro va al área, donde Pio Esposito gana la posición entre Kolasinac y Scalvini, se eleva para cabecear y manda el balón rozando el palo más lejano.



7' Zalewski recupera un despeje de cabeza fallido de Pio Esposito, se interna desde la derecha y dispara, pero Martinez detiene el balón por bajo en el centro.



3' OCASIÓN - Mkhitaryan recibe el balón en el área y, tras atraer a la defensa del Atalanta, acaba habilitando a Calhanoglu en la frontal. Su potente derechazo supera a todos los jugadores del Atalanta, salvo a Kolasinac, que mete el pie y salva a última hora enviando el balón a córner.



0' LESIÓN - Carnesecchi sufre un problema de rodilla durante el calentamiento. El portero figuraba como titular en el acta, pero ha tenido que renunciar a jugar. Juega Sportiello.



0' El partido comienza a las 20:45 en la New Balance Arena de Bérgamo



AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS, LAS CURIOSIDADES Y EL MINUTO A MINUTO



ATALANTA-INTER: FICHA DEL PARTIDO



Atalanta-Inter 4-4



Goleadores: 16' Pio Esposito (I) 32' Pio Esposito (I), 35' Elmas (A), 52' Pio Esposito (I), 72' De Ketelaere (A), 76' Sucic (pen.)(I), 81' De Ketelaere (A), 91' Kessie (pen.)(A)



ATALANTA (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson (69' Pasalic); Elmas (69' Rowe), De Ketelaere, Zalewski (73' Raspadori); Krstovic.



Suplentes: Sonzogni, Sulemana, Scamacca, Samardzic, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Gaetano.



Entrenador: Sarri



INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella (64' Jones), Calhanoglu (33' Sucic), Mkhitaryan (78' Stankovic), Dimarco (64' Akanji); Thuram, Pio Esposito (78' Lautaro).



Suplentes: Di Gennaro, Provedel, Stones, Luis Henrique, Diouf, Bisseck, Lavelli.



Entrenador: Chivu



Árbitro: Maresca



Amonestados: Scalvini (A), Zappacosta (A)



Expulsados: -