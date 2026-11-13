El Inter también se interesa por Endrick. Trevisani: «Interesa; si pueden incorporarlo, lo hacen»

Compartir Sigue a GOAL en Google

Roma y AC Milan no son los únicos interesados en el delantero brasileño del Real Madrid. El Inter también intentará ficharlo si se le presenta la oportunidad.

Anuncios

El nombre de Endrick es, sin duda, el que más atención despierta y el que más ilusiona a las grandes de nuestro campeonato de cara al mercado de fichajes. Si las circunstancias llevan de nuevo al delantero brasileño a salir del Real Madrid durante el próximo mercado de invierno, Roma y AC Milan se disputarán su fichaje, como ya hicieron este verano. Pero no hay que olvidar a otro rival italiano: el Inter.

LA CONFIRMACIÓN: El periodista Riccardo Trevisani confirmó el interés del Inter en los micrófonos de Radio Mana Mana Sport y reiteró que Endrick también está en su órbita: «Recordad que Endrick no solo interesa a la Roma: también gusta en Milán y despierta el interés del Inter y del AC Milan. No será fácil, para empezar, sacarlo del Real Madrid y después llevarlo a la Roma, si se da el caso. En cuanto al Inter, tened en cuenta que Lautaro lleva un mes de baja y aún no hay fecha para su regreso, Thuram se pierde dos o tres meses cada temporada y Bonny está un poco por debajo del nivel de los tres primeros: si pueden reforzarse, lo harán».

¿UN QUINTO DELANTERO?: Por ahora, el Inter sostiene oficialmente que da por cerrada su delantera de cara a enero. Los cuatro delanteros son suficientes y, en caso de necesidad, Mkhitaryan puede desempeñar ese papel. Sin embargo, varios representantes siguen proponiendo a sus jugadores al Inter y a su nuevo director deportivo, Dario Baccin. De hecho, fue el propio Cristian Chivu quien planteó la posibilidad de incorporar a un quinto delantero. Ante una oportunidad como la de Endrick, que por sus características técnicas y su coste podría representar una inversión importantísima para el presente y el futuro, la situación podría cambiar. Más aún si con ello se perjudica a la competencia.