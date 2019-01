El Inter se reunirá con Wanda Nara para tratar la renovación de Icardi

El jugador argentino ha sido relacionado con el Real Madrid y Barcelona en esta ventana de transferencias.

Este fin de semana apunta a ser clave para conocer el futuro de Mauro Icardi, dado que se reunirán este viernes, según ha sabido Goal. El futbolista argentino del Inter, de 25 años y con contrato hasta 2021, mantiene un tira y afloja en las últimas semanas para su renovación como interista, las cuales están siendo gestionadas por su pareja y representante Wanda Nara. Este distanciamiento no implica necesariamente que el jugador esté más cerca del Real Madrid o del Barcelona, clubes con los que se ha relacionado al rosarino en los últimos meses.

Ni Inter ni Wanda acaban de llegar a un acuerdo económico. La distancia entre las partes sería de dos millones: 9 millones de euros sería la solicitud de Icardi, mientras que la oferta del club estaría en los 7 millones de euros, según 'Sky Sports'. Las diferencias en sus pretensiones salariales, además del deterioro de las relaciones entre sendas partes, donde tampoco ha ayudado a dulcificar esa relación la alta multa impuesta por el club a Icardi por llegar tarde de sus vacaciones, complican el acuerdo.

De todos modos, el club neroazzurro no está por la labor de desprenderse de Icardi a mitad de temporada y, casi más importante aún, es que la cláusula de rescisión del delantero para clubes no italianos (110 millones de euros) sólo es efectiva del 1 al 15 de julio. Esto es, que aun en el extremo de que el Real Madrid superase su escepticismo hacia este fichaje -por el alto precio y la fama de un entorno conflictivo-, ni siquiera podría quedarse con Icardi poniendo el dinero encima de la mesa este mes de enero. Debería negociar con un Inter que no quiere ver marchar a su buque insignia.