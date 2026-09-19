El gran duelo de la Serie A entre la AS Roma y el Inter no dejó ganador este sábado por la noche. En el Stadio Olimpico, la Roma dominó la primera parte y se fue al descanso con un merecido 2-0 gracias a un doblete de Manu Koné. En la segunda mitad, el Inter fue claramente superior y logró rescatar un empate gracias al héroe Lautaro Martínez: 2-2. Ambos equipos suman ahora trece puntos tras cinco partidos, una marca que este fin de semana pueden igualar Como y Lazio.

La Roma, donde Donyell Malen fue titular a diferencia de Devyne Rensch y Marten de Roon, se mostró eficaz desde el principio. Paulo Dybala puso un balón medido al segundo palo, donde encontró a Nahuel Molina. A partir del centro del argentino, Koné acabó rematando entre las piernas de Manuel Akanji y, tras tocar en el guante de Josep Martínez, marcó el 1-0.

Al Inter le costó entrar en el partido en la fase inicial, en la que Nicolò Barella no se hizo ningún favor al ver una tonta tarjeta amarilla por protestar al árbitro Davide Massa. Gracias a una mala salida de balón de Federico Dimarco, la Roma tuvo enseguida una nueva ocasión. Sin embargo, Dybala decepcionó al enviar por encima del larguero un zurdazo desde la frontal del área.

La Roma siguió siendo el equipo más peligroso, aunque sus llegadas no se traducían de inmediato en grandes ocasiones. El primer disparo de Malen, tras girarse dentro del área, se marchó por encima de la portería. En la otra portería, el Inter tuvo de repente su primera gran ocasión por medio de Yann Bisseck, que se había incorporado al ataque y se anticipó a Mario Hermoso. El alemán, sin embargo, no logró superar a Mile Svilar, que salió de maravilla de su portería.

El Inter se hizo con la iniciativa en esa fase y tuvo una gran ocasión por medio de Lautaro, que mandó por encima de la portería un centro de Dimarco en el segundo palo. Acabó siendo un fallo muy caro del argentino, que poco después vio cómo en la otra área llegaba el 2-0. Koné pareció empujar primero el balón a la red en fuera de juego, pero finalmente estaba por detrás del balón cuando Gianluca Mancini lo prolongó.

También tras el descanso, el duelo siguió siendo en gran parte espectacular y de un alto nivel. Todo empezó nada más volver de vestuarios, porque el Inter no necesitó ni un minuto para meterse de lleno otra vez en el partido. Marcus Thuram encontró a Lautaro, que no dio opción a Svilar con un potente disparo a la escuadra lejana.

Tanto la Roma como el Inter tuvieron grandes opciones para golpear en la fase posterior, aunque los visitantes fueron superiores y la Roma se buscó los problemas al meterse atrás. Después de que el Inter dejara escapar varias oportunidades, Malen debió haber golpeado en la otra portería, de no ser porque su disparo tras girarse fue a impactar de lleno en la cara de Martínez.

En el tramo final, el Inter apretó y, poco después de que Lautaro estrellara un remate cercano en el larguero, el argentino acabó encontrando premio al recibir demasiado tiempo y espacio dentro del área y, tras controlar con el muslo, marcar con la ayuda del guante de Svilar. En los últimos minutos, el Inter también estuvo cerca del 2-3. Thuram sorprendió a Svilar, que respiró aliviado al ver cómo el remate del francés se marchaba botando a medio metro de su portería.



