Inter prepara la oferta para comprar definitivamente a Alexis Sánchez

Antonio Conte y los dirigentes están de acuerdo en negociar con el Manchester United para quedarse definitivamente con el chileno.

La espectacular actuación de Alexis Sánchez ante Brescia ha dejado al descubierto su mejor versión ante los hinchas del Inter. O al menos, lo que se esperaba de él cuando fue anunciada su llegada a Milan.

Los problemas físicos lo pusieron en jaque y lo limitaron en su rendimiento habitual, al punto de llevarse consigo la etiqueta de "fracaso", como cada vez que las expectativas superan arduamente los resultados en el campo.

Conte, en cambio, no dejó nunca de confiar en la calidad del ex , todavía propiedad de , y le concedió dos chances como titular en su equipo: el delantero no las desaprovechó. Otro dato importante fue la declaración de Marotta, director deportivo del club, quien antes del inicio del último partido aseguró que el "Niño Maravilla" terminaría el campeonato italiano con la camiseta del Inter. Una frase importantísima de cara al futuro inmediato del futbolista de la Selección de .

Como el resto de los préstamos, el de Sánchez debería haberse terminado este 30 de junio, pero el "stop" de la temporada por la pandemia del coronavirus, hizo que el equipo inglés les prolongara la chance de retenerlo hasta agosto, cuando finaliza la .

El Inter no se rinde y confía en extender el préstamo hasta fines de agosto, pero mientras tanto está considerando la compra definitiva del atacante. Con la posible partida de Lautaro a , no querrían arrancar una nueva temporada con Lukaku como única opción, y le gustaría mantener a Sánchez, a quien Conte apunta fuerte.

Entre los detalles económicos está el sueldo de Dilla. Percibe una cifra muy elevada (actualmente dividido entre Manchester United e Inter), pero si se finalizara la transferencia, la cifra percibida ciertamente disminuiría considerablemente. La cifra de 25 millones de Euros es la que esperaba en un principio tener el United, aunque Marotta podría negociar un descuento, quedándose con el jugador que cumplirá 31 años en diciembre, por 20 millones de euros.

"Cuando corro salto porque de niño, jugando descalzo, tenía que evitar las piedras". El chileno había dicho que ahora, como adulto, está listo para recuperar la escena después de cuatro temporadas en las que no ha logrado, aún, expresar completamente su potencial.