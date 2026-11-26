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El Inter estaría interesado en fichar al central del Arsenal Cristhian Mosquera para renovar su defensa. Sin embargo, sacar al internacional colombiano del club londinense en enero será difícil: su valoración se ha disparado tras una brillante primera temporada.

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El Inter retoma su interés por Mosquera

El Inter se habría fijado en Mosquera para rejuvenecer el centro de su defensa. Según Calciomercato, el club italiano estudia una posible operación por el internacional colombiano, al que ya se había vinculado con un fichaje por el Inter.

Pese al interés que despierta en el club, fichar a Mosquera durante el mercado de enero será una tarea difícil para el Inter. El campeón de la Premier League ha visto cómo su valor de mercado se disparaba desde su llegada a Inglaterra. La misma información señala que el Arsenal valora ahora al defensa en torno a 40 millones de euros, una cifra que supone un gran obstáculo para cualquier operación a mitad de temporada.

Con pocos minutos tras la llegada de Konsa

El renovado interés del Inter llega en un momento frustrante para Mosquera. Tras el fichaje este verano del internacional inglés Ezri Konsa por el Arsenal, al defensa le está costando tener continuidad esta temporada.

Mosquera solo ha disputado cinco partidos en todas las competiciones con el Arsenal en lo que va de temporada: dos en la Premier League, uno en la Champions League, uno en la Copa de la Liga inglesa y uno en la Community Shield. Como muestra de su repentina pérdida de protagonismo, el central no ha jugado ningún partido de la Premier League desde agosto.

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Una rápida progresión desde el Valencia

El interés del Inter por Mosquera no es nuevo. Tanto el Inter como su rival de la ciudad, el Milan, habrían querido fichar al defensa cuando aún jugaba en el Valencia, antes de que el Arsenal se hiciera con sus servicios en el verano de 2025.

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El Arsenal pagó, según las informaciones, unos 15 millones de euros por su fichaje. La inversión dio frutos rápidamente durante una memorable temporada 2025-26 para el club. Mosquera tuvo un papel importante cuando el Arsenal conquistó la Premier League y llegó a la final de la Champions League. Eso explica que su valoración se haya más que duplicado en poco más de un año.

Un fichaje en el verano de 2027, más realista

Por ahora, la llegada de Mosquera al Giuseppe Meazza sigue siendo un proyecto a largo plazo para los responsables de fichajes del Inter. Cerrar el traspaso de un jugador valorado en 40 millones de euros a mitad de temporada se considera un gran reto.

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Sin embargo, se espera que el interés del Inter persista más allá del próximo mercado de invierno. Si Mosquera sigue teniendo pocos minutos por detrás de Konsa, fichar por el Inter podría convertirse en una opción mucho más viable cuando se abra el mercado de verano de 2027.