El Inter no se rinde: una nueva oferta persigue a Diaby en la liga saudí

El Inter italiano no ha izado la bandera blanca en la carrera por la contratación del francés Moussa Diaby, ya que el club italiano prepara una nueva oferta para convencer al club saudí de desprenderse de su extremo durante el mercado de fichajes estival en curso.

Según el diario italiano «La Gazzetta dello Sport», el primer intento del Inter, que alcanzó los 20 millones de euros más la ficha del centrocampista albanés Kristjan Asllani, no obtuvo la aprobación de la directiva del club de Yeda, que rechazó la idea de incluir a un jugador en la operación de intercambio.

El Inter sitúa la contratación de un extremo derecho al frente de sus prioridades en las tres últimas semanas del mercado de fichajes, y Diaby, de 27 años, sigue encabezando la lista de sus objetivos, después de que fracasara un intento anterior de incorporarlo el pasado enero.

El movimiento del Nerazzurri coincide con la entrada del Bayer Leverkusen alemán en el terreno de las negociaciones, ya que el club alemán se mostró dispuesto a presentar una oferta puramente económica sin intercambio, aunque el jugador francés no ha mostrado hasta ahora entusiasmo por la idea de regresar a su antiguo equipo, en el que jugó entre 2019 y 2023 antes de su traspaso al Aston Villa.

La cautela de Diaby brinda una nueva oportunidad al Inter para volver con fuerza a la mesa de negociaciones, ya que los responsables del club italiano planean elevar el valor de su oferta económica en un último intento de convencer al club saudí.

Los próximos días, hasta mediados de agosto, podrían ser decisivos para determinar el destino de la operación, ya que el entrenador Cristian Chivu desea cerrar el asunto del extremo derecho que espera desde hace tiempo.

Esta insistencia llega ante el evidente vacío que dejó la marcha del neerlandés Denzel Dumfries, y tras el fracaso de dos intentos de reforzar la posición en un solo mes, lo que convierte la contratación de un extremo especializado en una prioridad máxima.

Durante la pretemporada, Chivu recurrió a alinear a Luis Henrique y Andy Diouf en la banda derecha, y Diouf fue el más utilizado y logró marcar varios goles, el último de ellos ante el Juventus en el amistoso de Perth, pese a haber afirmado que esa no es su posición natural. Se trata de una solución temporal que no ha cambiado los planes del Inter de buscar un extremo derecho puro, con Diaby como su principal objetivo.