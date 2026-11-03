Inter publicó a principios de esta semana un amplio análisis sobre el Feyenoord, su rival del martes por la noche en la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, el gigante italiano cometió un error al identificar al delantero del equipo de Róterdam.

En su página web, el Inter presenta a Ayase Ueda como un delantero del Feyenoord peligroso y con buen juego aéreo. Un error considerable, ya que el atacante japonés juega desde hace varios meses en el Lille OSC francés.

La defensa del Inter no tendrá que enfrentarse, por tanto, a Ueda, sino probablemente a Nacho Ferri. El delantero español suma hasta ahora seis goles y una asistencia en diez partidos de la Vriendenloterij Eredivisie. En la Champions League, Ferri aún no ha marcado.

El extenso informe de análisis del Feyenoord destaca las cualidades de Anis Hadj Moussa. «Es rápido y hábil en las situaciones de uno contra uno, y aporta imprevisibilidad y calidad al ataque. Además, ya ha destacado en Europa con un gol contra el Como».

El Inter también subraya en su análisis que Giovanni van Bronckhorst es partidario del 4-3-3, que en ocasiones alterna con un 4-3-2-1. «La identidad del Feyenoord se basa en una mentalidad ofensiva, con centrocampistas que participan en la elaboración del juego y una clara intención de iniciar los ataques por las bandas».

Por otra parte, los italianos detectan un punto débil en el juego del Feyenoord. «La tendencia a jugar con varios futbolistas en campo rival puede dejar espacios a la espalda de los laterales y entre la defensa y el centro del campo. Por eso, el equipo es vulnerable al contraataque».

El Feyenoord se enfrentó dos veces al Inter en la Champions League de la temporada 2024/25. Perdió 0-2 en casa, mientras que su visita a Milán se saldó con una derrota por 2-1.