El Inter está en crisis: los nerazzurri vuelven a perder fuelle, mientras que la remontada del Milan y el Nápoles se desvanece

El Inter ya no sabe ganar. Los nerazzurri empatan con la Fiorentina y ven cómo se les acercan el Milan y el Nápoles, que se impusieron por la mínima al Torino y al Cagliari, respectivamente. Ahora, tras sumar dos puntos en tres jornadas, la ventaja sobre los rossoneri y los azzurri es de 6 y 7 puntos respectivamente, una ventaja que se reduce pero que, según las casas de apuestas, sigue siendo suficiente para llevarse el título, que se ofrece a 1,14 en 888sport y a 1,15 en William Hill, en ligero aumento respecto al 1,08 de la semana pasada.

Tras el tropiezo del Roma, el Milan vuelve a la senda del triunfo y vuelve a creer en la remontada: la segunda estrella para Maignan y sus compañeros baja de 15 a 6,50, cuota que también se ha desplomado para el Nápoles, a la caza de un sensacional bis, que hace solo tres jornadas estaba a 14 puntos: el segundo título consecutivo para los chicos de Conte pasa de 20 a 10 veces la apuesta.