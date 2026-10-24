El Inter apuesta por su aterrador historial para derribar a la Fiorentina en la Serie A

El Inter afronta el duelo ante la Fiorentina mañana, domingo, en la octava jornada de la Serie A, apoyándose en un sólido historial en los enfrentamientos directos, después de haber evitado la derrota en 16 de los últimos 18 partidos que lo midieron con su rival en la competición, con 10 victorias y 6 empates.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, la Fiorentina ha marcado 224 goles en la portería del Inter en la Serie A, la mayor cantidad de goles que ha logrado ante cualquier otro equipo.

En contrapartida, ningún equipo ha marcado más goles en la portería de la Fiorentina en la competición que el Inter, que iguala a la Juventus con 275 goles.

La Fiorentina ha perdido sus últimos 3 partidos disputados fuera de casa ante el Inter en la Serie A, después de haber mantenido su registro libre de derrotas en 3 de los últimos 4 enfrentamientos anteriores, con una victoria y dos empates.

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La última vez que el conjunto violeta sufrió derrotas consecutivas fuera de casa ante el Inter durante un periodo más prolongado fue entre los años 2001 y 2013, cuando perdió 12 partidos consecutivos.

La Fiorentina ha encajado 5 derrotas en sus primeros 7 partidos de la Serie A esta temporada, frente a una victoria y un empate, y nunca a lo largo de su historia había registrado un número mayor de derrotas en los primeros 8 partidos de una misma temporada en la competición.

El Inter ha logrado la victoria en todos los cuatro partidos que ha disputado en casa en la Serie A esta temporada, marcando 15 goles.

Durante los últimos 50 años, solo 3 equipos han conseguido ganar sus primeros 5 partidos en casa en una misma temporada en la competición, marcando más goles que el Inter en sus cuatro primeros partidos: la Roma, que marcó 16 goles en la temporada 1990-1991 y 17 goles en la temporada 2016-2017; la Juventus, que marcó 17 goles en la temporada 2014-2015; y la Sampdoria, que marcó 16 goles en la temporada 2017-2018.

La Fiorentina es el equipo que más goles ha recibido en la Serie A esta temporada, después de que su portería haya sido batida 17 veces, y tendrá una cita con el ataque más potente de la competición, ya que el Inter ha marcado 21 goles.

El conjunto violeta recibe un gol a razón de uno de cada 5 disparos, el peor porcentaje entre los equipos de la Serie A durante la temporada actual.

Hakan Çalhanoğlu encabeza la lista de los jugadores que más goles han marcado en la portería de la Fiorentina en la Serie A, después de haber anotado 7 goles ante ella, la mayor cantidad de goles que el jugador turco ha marcado ante un mismo equipo en la competición.

En la era en la que se otorgan 3 puntos por victoria, solo 4 centrocampistas han superado esa cifra con más goles marcados en la portería de un mismo rival: Cristiano Doni ante el Inter, Andrea Pirlo ante el Parma y Clarence Seedorf ante la Juventus, después de que cada uno de ellos marcara 8 goles, además de Marek Hamšík, que marcó 8 goles ante el Palermo y 9 goles ante el Bolonia.

Cher Ndour, que marcó en el último partido que disputó ante el Inter en el estadio Franchi el pasado mes de marzo, que terminó con empate a 1-1, es uno de los 5 jugadores nacidos en el año 2004 o posteriormente que han conseguido dar al menos 30 pases que rompen las líneas de los rivales, después de ofrecer 41 pases de este tipo, además de recuperar el balón al menos 30 veces, ya que lo recuperó 32 veces. Se le unen en esta lista Daryl Bakola, Reda Belahyane, Oumar Ngoum y Alessandro Romano.

El Inter ha mantenido su registro libre de derrotas en la Serie A esta temporada, pese a haber recibido 9 goles.

En la historia de la competición solo se ha dado en 5 ocasiones que un equipo evitara la derrota en sus primeros 8 partidos de liga pese a recibir un número mayor de goles: los casos del Lucchese en la temporada 1936-1937, tras recibir 10 goles; la Roma en la temporada 1955-1956 con la misma cifra; el Milan en las temporadas 1992-1993 y 1999-2000, tras recibir 11 goles en cada una de ellas; y el propio Inter en la temporada 2004-2005, cuando recibió 13 goles.

El Inter ha logrado la mayor cantidad de puntos entre los equipos de la Serie A que han remontado tras ir por detrás en el marcador durante los primeros 7 partidos de la temporada, en la era en la que se otorgan 3 puntos por victoria, después de sumar 10 puntos desde situaciones en las que iba por detrás, igualando a la Juventus en la temporada 2013-2014 y al propio Inter en la temporada 2021-2022.