"El insulto que destruyó la relación": ¿por qué Vinicius se siente traicionado por el Real Madrid?

Esta semana podría definirse el futuro de la estrella brasileña Vinicius Junior con el Real Madrid, después de que el jugador llegara al centro de entrenamiento de Valdebebas esta mañana del lunes para iniciar la pretemporada y mantener su primera reunión con el nuevo entrenador José Mourinho, en un paso que podría arrojar luz sobre su tensa situación con la directiva del club blanco.

El diario catalán "Sport" señaló que el delantero brasileño tiene la intención de reunirse con la junta directiva en los próximos días para definir su futuro de forma definitiva: o renovar su contrato o marcharse durante el actual periodo de fichajes, algo que podría encender la mecha de una de las operaciones más apasionantes de este verano, especialmente con el acecho del Arsenal inglés para incorporarlo.

El núcleo de la crisis radica en el rechazo de Vinicius a la oferta del Real Madrid para renovar su contrato, al considerar que el club no lo valora como un jugador de talla mundial, ya que su salario sería muy inferior al de la estrella francesa Kylian Mbappé, algo que el brasileño considera una ofensa a su estatus y a sus aportaciones al equipo.

La situación entre Vinicius y el Real Madrid vive una tensión creciente desde hace meses, que no se limita a los abucheos que recibió el brasileño en el estadio Bernabéu tras una temporada muy irregular, sino también debido a la prolongación de las negociaciones de renovación, lo que ha llevado la relación entre ambas partes a su punto más álgido de tensión.

El contrato de Vinicius finaliza el 30 de junio de 2027, y el presidente del club, Florentino Pérez, ha dado órdenes claras de que, en caso de no renovar el contrato, el jugador debe ser vendido por una cifra elevada, en una política en la que Pérez nunca ha dudado en desprenderse de sus estrellas, siendo el ejemplo más destacado la leyenda Cristiano Ronaldo, que se marchó a la Juventus italiana en 2018 tras ganar el título de la Liga de Campeones de Europa.

La disputa entre Vinicius y el Real Madrid es puramente económica, ya que el brasileño considera que la oferta del Real Madrid para renovar por 4 años es insuficiente, y compara su situación con la de Mbappé, que percibe un salario mucho más alto.

El primer punto de desacuerdo gira en torno a la prima de fidelidad que Vinicius debía recibir al finalizar el contrato en 2027, ya que el jugador cree que, una vez renovado, su contrato anterior se cancela automáticamente y, por tanto, debe recibir esa cantidad de inmediato, mientras que el Real Madrid rechaza esta postura y quiere negociar la prima como un incentivo para la renovación.

El segundo punto de desacuerdo es el salario anual, ya que fuentes cercanas a las negociaciones indican que la oferta actual del Real Madrid reduce el salario de Vinicius en más de 10 millones de euros anuales respecto al de Mbappé, algo que el brasileño considera un menosprecio, especialmente porque cree que también se ha ganado el papel de jugador estratégico en el club.

El Real Madrid ha dejado claro que la oferta es definitiva, aunque todavía queda un margen mínimo para negociar.

Y si no se llega a un acuerdo, Vinicius tendrá que buscar un nuevo equipo, y todas las miradas apuntan con fuerza al Arsenal inglés, club que ya ha contactado con los agentes del jugador para estudiar la posibilidad de ficharlo en una operación que podría causar un gran impacto en el mercado europeo de fichajes.

El club londinense está dispuesto a arriesgarse ofreciendo el salario más alto en la historia de la Premier League, una cifra cercana al salario actual de Mbappé en el Real Madrid, en un intento de seducir a la estrella brasileña para que se traslade a la liga inglesa.

Sin embargo, para que el traspaso sea posible, el Real Madrid tendrá que reducir sus enormes exigencias económicas, ya que Florentino Pérez ha pedido 170 millones de euros pese a que al contrato de Vinicius solo le queda un año, mientras que el Arsenal busca hacerse con el jugador por una cifra inferior a 150 millones de euros para que la operación sea económicamente viable.

Todavía queda margen para negociar entre ambas partes, y el Arsenal está muy serio en este asunto, especialmente porque el entrenador español Mikel Arteta ve en Vinicius la pieza que le falta a la plantilla de los Gunners.

La prioridad de Vinicius sigue siendo permanecer en el Real Madrid, tal y como ha dejado claro a sus allegados, y el club también lo entiende así, pero el jugador no quiere quedarse a cualquier precio, sino que quiere sentir el reconocimiento económico y moral que merece.

O el Real Madrid presenta una oferta mejorada en el último momento, o toda la situación estallará y se marchará una de las principales estrellas del equipo en los últimos años.

El entrenador José Mourinho desea con firmeza mantener a Vinicius en las filas del equipo, ya que el técnico portugués es un firme defensor del brasileño y cree que pocos jugadores en el mercado son capaces de cambiar el rumbo de un partido como él.

Mourinho espera que se alcance un acuerdo entre ambas partes e intentará calmar las cosas en los próximos días, aprovechando su buena relación con la directiva del club y su gran influencia en el vestuario.