El insólito "problema" con el idioma del Sicario Rojas

El defensor paraguayo, que se ganó la titularidad a comienzos del 2020, habló de su adaptación al fútbol argentino y se sorprendió con Gallardo.

Robert Rojas llegó hace poco más de un año a River, durante el mercado de pases del verano pasado. Pero más allá de haber sumado una interesante cantidad de partidos como titular, casi siempre fue en equipos alternativos o como reemplazo de alguna baja. Hasta que el comienzo del 2020 lo encontró beneficiado por el cambio de esquema que decidió Gallardo, que lo ubicó como titular y rápidamente se transformó en figura.

Después de su segundo gol en el Millonario, el domingo en Santa Fe para la victoria 2-1 sobre Unión, el Sicario se mostró mucho más descontracturado en una entrevista con el programa Futgol 970, de una emisora radial de , donde llegó a contar un "problema" con el idioma: "En el apuro, hay veces que les quiero avisar a mis compañeros que tienen a un rival cerca y me sale gritarles en guaraní, pero después me acuerdo que no entienden y les grito en castellano", narró entre risas.

En cuanto a su participación decisiva en el triunfo ante el Tatengue, destacó que "fue un gol importante porque pudimos ganar y estoy aprovechando al máximo la confianza que me da el profe. No soy de mirar mucho las redes sociales, pero da gusto saber del cariño de la gente".

Por último, no pudo ocultar su sorpresa ante la inmediata recuperación de Gallardo, luego de su operación por cálculos renales: "Me llama la atención cómo es nuestro técnico, se operó recién y en vez de reposar, ya viajó de nuevo y estuvo con nosotros en el partido del fin de semana pasado", reconoció.