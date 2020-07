El insólito penalti que el VAR le quita al Betis en Balaídos

González Fuertes señala la pena máxima después de una falta de Rafinha sobre Guardado en el área del Celta, pero el VAR cambia la decisión del árbitro

El VAR ha sumado este sábado una nueva polémica en , después de quitarle al un claro penalti en Balaídos ante el , en el partido correspondiente a la Jornada 34 del campeonato.

Sobre los 69 minutos de partido, y con el equipo local en ventaja 1-0 por el tanto que Nolito había anotado en la primera parte, el árbitro del encuentro, González Fuertes, señaló penalti por una falta de Rafinha Alcántara sobre Andrés Guardado en el área del Celta. En efecto, el mediocampista mexicano del Betis remataba el balón tras un mal control y se llevaba la plancha del ex barcelonista en el lateral del pie.

Sin embargo, el VAR lo cambió todo pidiendo a González Fuertes que mirara la jugada en el monitor lindante al campo de juego. Allí, el árbitro cambió su propia decisión y no sancionó penalti en favor del cuadro verdiblanco, que finalmente empataría gracias a un tanto de Feddal.

Galles y andaluces acabaron empatando 1-1 en Balaídos: el primer acto fue para el Celta, que abrió el marcador con un tiro libre botado con pericia por parte de Nolito. En el segundo, el Betis se estiró y logró el empate a falta de diez minutos para el final. Justo después de esa acción se fue a por la victoria, pero la reacción llegó un poco tarde.

El Celta se queda ahora con 35 puntos, los mismos que y , seis puntos por encima del descenso con 12 por jugarse, mientras que el Betis suma 38. Ambos deberán refrendar todavía su permanencia en Primera.

Alexis Trujillo: "Hay que aceptar la decisión del árbitro"

"Pitar un partido de fútbol es muy complicado, muy difícil. Admiro la tarea de los árbitros. Es cierto que la jugada me coge muy lejos, pero me han dicho que Guardado se lleva el balón y lo golpean. Ahora, más frío, lo veré. Pero, al final, lo revisaron y no lo pitaron. Hay que aceptar la decisión del árbitro y seguir trabajando", dijo el entrenador del Betis, Alexis Trujillo, en declaraciones realizadas para Movistar.

Feddal: "El colegiado dice que Rafinha toca el balón y luego el pie de Guardado"

También para Movistar habló Feddal, autor del gol del Betis, quien señaló: "El colegiado dice que el jugador del Celta toca primero el balón y luego le da al pie. Y eso es penalti según el reglamento, creo yo. Pero no es fácil arbitrar un partido".

Así lo relata la web oficial del Betis

"El resultado podría haber sido mejor ya que el colegiado cambió su decisión inicial de conceder penalti tras revisar el VAR. Llamativo cuanto menos, ya que la repetición mostraba que el penalti era claro", empieza relatando la crónica del partido que se puede leer en el sitio oficial del Betis.

Y detallan: "En el minuto 68, Guardado era derribado dentro del área y el árbitro pitaba penalti- Él mismo comprobaba las imágenes y cambiaba su decisión, cuando en la repetición se veía claramente que era penalti".

Además, en la web bética resaltan el hecho que el VAR demorara en convalidar el gol de Feddal: "Unos minutos después, conseguía anotar el Betis por medio de Feddal. Aun así, nueva larga revisión del VAR, que finalmente validaba el gol".