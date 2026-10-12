La visita a Galatasaray no se borra de la memoria del Barcelona; cuando el Blaugrana se presente mañana martes como visitante incómodo en Estambul, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League 2026-2027, no será un partido más, sino el sexto capítulo de una historia clásica europea que comenzó en la época del Dream Team dirigido por Johan Cruyff, un relato forjado por nombres que van desde Sergi Barjuán hasta el padre de Busquets, pasando por Torrent y Peña.

El primer capítulo: el nacimiento de una leyenda en Estambul

El 24 de noviembre de 1993, en la fase de grupos de la Champions League 1993-1994, el primer enfrentamiento entre ambos equipos terminó con un empate sin goles (0-0), pero aquella noche quedó grabada de forma inolvidable para la afición del Barcelona, ya que fue testigo del debut del legendario lateral izquierdo Sergi Barjuán con la camiseta del primer equipo.

Barjuán, destacado producto de la cantera, debutó con 21 años, en una época completamente distinta a la del actual talento de Lamine Yamal. Su rendimiento fue tan brillante como la trayectoria del Barcelona en aquel torneo, en el que llegó a la final antes del famoso derrumbe por 4-0 ante el Milan en Atenas. Sergi disputó después 403 partidos con el primer equipo y marcó 15 goles.

El inolvidable error del padre de Busquets

En la temporada siguiente, concretamente el 23 de noviembre de 1994 en el antiguo estadio Ali Sami Yen, el Barcelona sufrió su única derrota hasta ahora ante el gigante turco por 2-1, un resultado que se decidió de forma trágica en el minuto 88 por un error grave del portero azulgrana Carles Busquets, padre de Sergio Busquets.

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Después del gol inicial de Romário para el Barcelona y el empate de Hakan Şükür, Arif Erdem remató un balón que "Busi" padre detuvo fuera de la línea de gol, pero que rodó de forma extraña hacia el interior de la red sin que pudiera despejarlo, lo que acabó con cualquier posibilidad de remontada.

El doblete de Enrique impone el dominio catalán

El Barcelona volvió a imponer su dominio en el nuevo milenio: el 19 de marzo de 2002, en la segunda fase de grupos de la Champions League 2001-2002, el equipo dirigido por Carles Rexach ganó en Estambul por 1-0 gracias a un gol de Luis Enrique, después del 2-2 en el Camp Nou con dos goles de Javier Saviola.

El mismo guion se repitió en la temporada siguiente: el 24 de septiembre de 2002, durante la segunda etapa de Louis van Gaal, el Barcelona volvió a ganar en Estambul por 2-0 con goles de Luis Enrique y Patrick Kluivert, antes de vencer también en Barcelona por 3-1 con tantos de Dani García Lara, Gerard López y Geovanni.

Un capítulo europeo con sabor puramente barcelonista

Dos décadas después, el 17 de marzo de 2022, en la vuelta de los octavos de final de la Europa League, el Barcelona dirigido por Xavi Hernández se clasificó con una victoria por 2-1 en Estambul, superando un gol tempranero de Marcão, actual defensa del Sevilla, gracias a los tantos de Pedri González y Pierre-Emerick Aubameyang, tras un decepcionante empate sin goles en la ida en el Camp Nou.

Aquel partido adquirió una relevancia histórica por el vínculo que unía a dos figuras destacadas de origen barcelonista que entonces estaban en el Galatasaray: el entrenador Domènec Torrent, uno de los miembros del cuerpo técnico de Pep Guardiola en lo que muchos consideran el mejor Barcelona de la historia, y el portero Iñaki Peña, cedido por el Barcelona y que tuvo un papel decisivo en el empate sin goles de la ida.

El martes: un nuevo capítulo con estrellas sin precedentes

Mañana martes, Galatasaray y Barcelona se enfrentan de nuevo en un partido que promete ser el más destacado entre ambos equipos, dado que el club turco cuenta actualmente con una plantilla de estrellas sin precedentes en su historia, lo que convierte el "infierno turco" de una simple frase gastada que antecede a cada partido allí en una prueba real para las aspiraciones europeas del Barcelona.







