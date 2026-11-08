El infierno espera al Barcelona en el Metropolitano: ¿cómo se derrumbó la alianza contra el Real Madrid?

El Barcelona se prepara para visitar al Atlético de Madrid este domingo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido muy esperado en medio de una encendida lucha por el liderato de LaLiga.

En este sentido, Alfredo Martínez, periodista del diario catalán "Sport", repasó el ambiente que se espera en el estadio del encuentro, señalando que la visita está cargada de emoción y expectación, ante la tensión que ha vivido la relación entre ambos clubes y sus aficiones durante el último periodo.

Martínez destacó la visita del Barcelona al equipo de Julián Álvarez, por primera vez desde el convulso verano que vivió el jugador, explicando que la tensión entre los rojiblancos y el internacional argentino se ha suavizado después de que comenzara a participar con regularidad y pidiera disculpas públicamente por sus declaraciones.

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Añadió que la herida aún no se ha cerrado del todo, pero parece que podría cicatrizar, algo que parecía imposible teniendo en cuenta cómo evolucionó la crisis, subrayando que la situación es diferente para el Barcelona, que se enfrentará a un recibimiento claramente hostil por parte de la afición del Atlético.

El periodista señaló que las tensiones y los enfrentamientos entre las aficiones de ambos equipos comenzaron a gestarse recientemente, con el caso de Antoine Griezmann y su famosa decisión de fichar por el Barcelona, y luego el acuerdo de pagar 15 millones de euros adicionales para evitar que el asunto llegara a los tribunales, lo que provocó un enfriamiento de las relaciones entre ambos clubes.

Martínez consideró que "dos equipos y dos aficiones que históricamente mantuvieron una relación cordial e incluso cercana se han convertido en rivales acérrimos, casi enemigos irreconciliables", añadiendo que el Atlético de Madrid ha evolucionado mucho y, pese a contar con un presupuesto muy inferior al de los dos gigantes, el Real Madrid y el Barça, siempre sigue sus pasos e intenta, al menor error de estos, conseguir algún título, ya sea en LaLiga o en la Copa del Rey.

"Todos contactan con jugadores de otros clubes"

El periodista afirmó que "la terca realidad, pese a quien la rechace, es que todos los clubes contactan con jugadores de otros clubes, ya sea el Atlético de Madrid, el Barcelona u otros".

Puso como ejemplo lo ocurrido la temporada pasada con el Athletic de Bilbao y Nico Williams, señalando que el agente del jugador, Félix Tainta, reconoció hace unos días, en un ambiente distendido en el que se dicen las verdades, el interés de Williams en fichar por el Barcelona, o en escuchar las atractivas ofertas que le llegaron de varios grandes clubes europeos.

Martínez agregó que el Barcelona solo fue multado con 602 euros por la supuesta infracción consistente en hablar con Fernando Hidalgo, el exagente de Julián Álvarez, cuando el contrato del jugador con su equipo actual aún se extendía por más de seis meses.

El periodista subrayó que el conjunto blaugrana vivirá esta tarde un ambiente muy hostil, después de que se intensificara la rivalidad entre ambos equipos por los títulos y los puestos europeos, y creciera también de forma notable la enemistad entre las aficiones, cuando antes el enemigo común y el mayor rival era el Real Madrid.

Martínez concluyó sus palabras asegurando que "nada debe asustar al Barcelona dirigido por Hansi Flick, con jugadores como Pedri, Lamine Yamal y Raphinha, capaces de ganar en campos muy difíciles y demostrar que el equipo tiene suficiente personalidad".