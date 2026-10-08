El infierno del Bernabéu espera a Kylian: la afición del Real Madrid ajusta cuentas con Mbappé ante el Villarreal

Un informe periodístico señaló este jueves que el francés Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, se enfrentará a una tarea sumamente difícil el próximo sábado.

Mbappé sufrió una lesión con la selección de Francia ante Turquía en la Liga de las Naciones de la UEFA, por lo que regresó a Madrid para recibir tratamiento, pero generó una gran polémica con su viaje a Francia, además de los mensajes que publicó en las redes sociales.

Mbappé intenta reconciliarse con la afición

El diario «Mundo Deportivo» afirmó que, tras la irregularidad de su rendimiento en las últimas semanas, Kylian Mbappé busca ganarse de nuevo el favor de la afición del Real Madrid.

Y Mbappé lo hace de la única manera que tiene a su alcance, una manera que había descuidado últimamente: entrenando con el club y dando la máxima prioridad a la forma física.

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De hecho, entrenó con el equipo ayer miércoles, como cualquier otro jugador, tras un rápido viaje a París la tarde del martes para asistir a un acto benéfico, después del cual regresó a la capital en las primeras horas de la mañana del miércoles.

Durante la sesión de entrenamiento, Mbappé se mostró sonriente y en buena condición física para afrontar el duelo ante el Villarreal el próximo sábado, en la reanudación de LaLiga tras el parón.

Y Mourinho tomará la decisión final sobre si participa como titular o no antes del partido, aunque todo apunta a que jugará, pero en medio de este revuelo que rodea al jugador francés, la opinión del entrenador sigue sin estar clara.

Mourinho, que se supone que tiene una personalidad y una autoridad ejecutiva mayores que las de cualquier estrella del vestuario, no ha hablado de lo ocurrido en los últimos días, especialmente del incidente de la bicicleta que generó una gran polémica, y cuando lo haga, en el periodo previo al partido ante el Villarreal, podrían cambiar varias cosas.

La afición del Bernabéu ajusta cuentas con el equipo

Después de todo lo sucedido durante el parón, e incluso antes de él (el incidente de Elche con las camisetas de los aficionados de Ceuta), se espera que los aficionados del Real Madrid, salvo sorpresas, muestren una clara hostilidad hacia el jugador francés y hacia el resto de los futbolistas tras la derrota en el derbi de Madrid.

Parece algo que ocurrió hace mucho tiempo, pero la afición del Real Madrid no olvida estas cosas, y saben que todavía tienen que ajustar algunas cuentas con los jugadores, especialmente con Mbappé.