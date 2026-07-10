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«El infierno de Florida»... Una alerta meteorológica amenaza con aplazar el partido entre Inglaterra y Noruega

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Ola de calor intenso y lluvias tormentosas

Inglaterra y Noruega enfrentan un riesgo fuera del campo: el calor extremo podría obligar a posponer su partido de cuartos de final del Mundial 2026 en Florida. 

Un meteorólogo alerta de una ola de calor sin precedentes: se esperan 45 °C con alta humedad y tormentas eléctricas que podrían obligar a la FIFA a retrasar el encuentro media hora por cada trueno.

El esperado duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, programado en Florida, podría aplazarse por estas condiciones.

Matt DeVitt, meteorólogo de Florida, publicó en X que había emitido «mi primer aviso de la historia sobre una ola de calor extrema en todo el estado durante los próximos tres días».

DeVitt afirmó: «Sentiréis entre 40 y 46 °C, ¡manteneos frescos!». En el momento del partido se esperan 45 °C, un calor agotador para jugadores y aficionados.

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El riesgo no se limita al calor, Según meteorólogos de la BBC citados por The Sun, se esperan tormentas eléctricas antes y durante el encuentro; si se activa la alerta, el partido se retrasará media hora cada vez que se detecte un rayo en el perímetro del estadio.

No sería la primera vez en este Mundial: ya se aplazó México-Inglaterra en octavos y se retrasó la reanudación de Irak-Francia en la fase de grupos por el clima.

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