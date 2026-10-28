Más de uno debió de frotarse los ojos al ver la alineación de los Skyblues contra el AEK de Atenas. El entrenador Enzo Maresca no puso a Erling Haaland como único delantero, sino a un tal Floyd Samba.

A principios de semana, probablemente ni el propio Samba esperaba escuchar el legendario himno de la Champions League desde el campo, como titular en lugar de la superestrella noruega y con un niño que lo acompañaba en la salida al césped justo delante de él. Al fin y al cabo, Haaland acababa de marcar sus goles undécimo y duodécimo de la temporada en la Premier League durante la contundente victoria por 5-0 sobre el Ipswich Town.

En el partido en casa contra el AEK de Atenas, el goleador estuvo en la convocatoria, pero permaneció en el banquillo los 90 minutos porque arrastraba algunas molestias. Como su sustituto, Antoine Semenyo, se había lesionado unos días antes y estará varias semanas de baja, el joven de 17 años tuvo su oportunidad desde el inicio. Eso sí, Samba, que mide 1,83 metros, es en realidad centrocampista central.

La arriesgada decisión dio resultado: Samba nunca había jugado de delantero

Antes de ser sustituido en el minuto 63, no participó directamente en ningún gol de la victoria por 5-1 del Manchester City. Aun así, Maresca volvió a mostrarse satisfecho con la actuación del adolescente. «Los tres jugadores de la cantera estuvieron bien», dijo después del encuentro, destacando también el rendimiento de los canteranos Ryan McAidoo y Kaden Braithwaite, ambos de 18 años, que entraron como suplentes. Pero Samba impresionó «especialmente» al sucesor de Pep Guardiola, quien afirmó que, «en general, hizo un buen partido».

La prensa también lo llenó de elogios. El Manchester Evening News le dio un siete sobre diez y consideró que Samba había firmado «una buena actuación en otra gran noche para él». Porque lo de Samba no fue un hecho aislado. Ya había sido titular otra vez en esta todavía joven temporada: a mediados de septiembre, en la Carabao Cup contra el Norwich City. También como delantero.

Una decisión sin duda atrevida en aquel momento, pero que resultó ser todo un acierto. Samba marcó dos goles y el Manchester City ganó con claridad por 5-0. Más aún cuando Maresca admitió después que solo había probado a Samba en esa posición poco habitual para él poco antes. «Cuando decidí, en los últimos tres o cuatro días, ponerlo de nueve, le pregunté si alguna vez había jugado de delantero. Me dijo que nunca lo había hecho. Pero creo que puede hacerlo. Desde luego, no es un nueve, pero estuvo bien».

El Daily Mail tituló con cierto entusiasmo: «Ha nacido una nueva estrella». Enseguida se desató el furor por él en las redes sociales. Samba declaró entusiasmado: «Un debut así es sencillamente increíble; casi no podía creérmelo. Esto es solo el principio, tengo una gran carrera por delante».

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Pocas perspectivas de jugar: ¿saldrá Samba cedido?

Sin embargo, Samba regresó a las categorías inferiores y tuvo que esperar más de un mes hasta su tercera convocatoria con el primer equipo, en la que superó con nota su debut en la Champions League. Su primera presencia en una convocatoria de Maresca había llegado en la tercera jornada de la Premier League, aunque no entró al campo. También en el futuro parece probable que sus minutos sean más bien esporádicos. No volvió a aparecer en el acta de la derrota liguera por 1-2 contra el Aston Villa el fin de semana. En cambio, tiene buenas opciones de sumar minutos el miércoles por la noche en la Copa de la Liga contra el Brighton: Haaland, el dueño del puesto en ataque, es una de las cinco estrellas del City que descansarán y no estarán en la convocatoria.

Las perspectivas de volver a jugar serán aún peores cuando Semenyo regrese dentro de unas semanas. Además, la competencia en su posición natural, el centro del campo, es enorme, con Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi y Enzo Fernandez. Por eso, según Sky, se contempla la posibilidad de una cesión en invierno, aunque por ahora no se vislumbra ninguna solución. En cambio, una salida definitiva no se plantea debido a su potencial. También porque el club afronta un futuro incierto ante las posibles sanciones por el escándalo financiero y podría recibir, además de una prohibición de fichajes, incluso un descenso forzoso.

Además, Samba, nacido en la cercana Macclesfield, se siente visiblemente a gusto en Mánchester. Viste la camiseta celeste desde la categoría sub-9. Su hermano mayor Tyrone juega de extremo izquierdo en el equipo sub-21. La temporada pasada llegó a sentarse una vez en el banquillo en la Champions League y el pasado martes animó a su hermano desde la grada. Emerson, de doce años, es otro miembro de la familia Samba que tiene contrato con el club.

Floyd contó hace poco que él y Emerson todavía juegan juntos con regularidad en el jardín de casa. «Ahí la cosa se pone seria», dijo. El pequeño, que actualmente juega de defensa, es agresivo y, además, «tan alto» que ya le llega «hasta el hombro». Emerson quiere seguir los pasos de su padre, Christopher Samba, que disputó 171 partidos en la Premier League y también jugó 20 encuentros de Bundesliga con el Hertha BSC.

Paralelismos con Jamal Musiala: ¿será Samba la próxima promesa de la selección alemana?

El corpulento defensa central conoció en la capital a su esposa Theresa, algo que también podría acabar alegrando a la Federación Alemana de Fútbol (DFB). Por ello, Samba, el sustituto de Haaland, tiene la nacionalidad alemana. Poco después de su doblete contra el Norwich, ya debutó con la selección sub-19 a las órdenes de Hanno Balitsch, tras haber jugado anteriormente en las categorías inferiores de los Three Lions. Además de vestir la camiseta inglesa, también podría llevar la francesa o, como en su día su padre, la del Congo.

Por supuesto, Samba todavía no tiene que decidirse por una federación. Quiere tomarse su tiempo. Un buen ejemplo en ese sentido es Nicolo Tresoldi, que, pese a sus magníficas cifras goleadoras, quiere esperar hasta después de la Eurocopa sub-21 con la selección alemana para decidir si juega o no para Alemania. Italia también pretende con insistencia al goleador, que, por sus diversos orígenes, como Samba, también podría jugar para Argentina. Además, Samba hace honor a su apellido si se toma al pie de la letra. Regate, tacto con el balón y visión de juego: el joven desprende cierto aire brasileño sobre el campo.

También se aprecian paralelismos con Jamal Musiala. El excepcional jugador del Bayern de Múnich también jugó de niño en las categorías inferiores de Inglaterra. Tras dos partidos con la sub-16 alemana, llegó incluso a jugar con las selecciones sub-17 y sub-21 inglesas, antes de comprometerse en 2021 con la Federación Alemana de Fútbol. Desde entonces, el futbolista, que ahora tiene 23 años, ha lucido 46 veces el águila en el pecho.

El futuro dirá si Samba sigue un camino similar. En cualquier caso, todo apunta a que será prometedor.