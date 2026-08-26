En un movimiento sorpresa que ha sacudido los ámbitos futbolístico y político en España, Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, anunció la cancelación del homenaje a los campeones del mundo que estaba previsto para el jueves en el estadio del Camp Nou, y su sustitución por un acto de exaltación de la bandera independentista catalana, la "estelada", a raíz de una agresión que calificó de "violenta y desproporcionada" y que sufrió un socio menor de edad del club a manos de la Policía Nacional española.

La decisión de Laporta, que anunció este miércoles, llegó tras los sucesos que vivió el estadio Martínez Valero el pasado domingo, antes del partido del Barcelona ante el Elche, donde uno de los socios menores de edad del club fue agredido por agentes de policía simplemente por portar la bandera independentista catalana.

Laporta condenó en un comunicado de duro tono lo ocurrido, asegurando que el club ya se había puesto en contacto con la familia de la víctima para ofrecerle todo tipo de apoyo, y describiendo como "impactantes" las imágenes que se difundieron.

El presidente del club catalán afirmó: "No habrá homenaje a los campeones del mundo, sino que se celebrará un acto de exaltación de la bandera independentista de Cataluña. Esta bandera representa el pensamiento de muchos aficionados del Barcelona y de muchos catalanes, y se enmarca dentro de la libertad de expresión, que debe respetarse".

Y añadió Laporta, en defensa del símbolo catalán: "España se define como un Estado democrático regido por el derecho, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. La bandera independentista de Cataluña representa nuestras aspiraciones de libertad, y debe poder ondearse de forma pacífica sin poner en peligro la seguridad de quienes la portan".

Laporta explicó que la decisión de cancelar el homenaje llegó "porque utilizar el fútbol como fuente de conflicto no beneficia a nadie", subrayando que las circunstancias no son las adecuadas para celebrar el acto previsto en el marco del partido del jueves ante el Athletic Club.

Pueden debatir sobre los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"



El club reveló que había informado oficialmente de la decisión a la Real Federación Española de Fútbol, señalando que la federación "lo entiende perfectamente". Laporta cerró sus declaraciones con un mensaje claro: "El fútbol debe ser un medio de unión, no para prender el conflicto".

En cuanto al acto alternativo, Laporta aclaró que la celebración de la bandera independentista no la organiza el club de forma directa, sino que la organizan asociaciones civiles catalanas: "Òmnium, la ANC y Penyes", en un énfasis sobre la dimensión popular de la causa.

El FC Barcelona exigió que se abra una investigación inmediata y que se sancione a los responsables de la agresión en cuanto se confirme la veracidad de los hechos, con un único objetivo: "Que los aficionados del Barcelona y los catalanes puedan portar la estelada sin poner en peligro su integridad física".