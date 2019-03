El incendiario mensaje de Alba Carrillo contra Courtois y el Real Madrid

El belga dejó claro que no tenía una relación con la colaboradora de televisión y le ha respondido.

La vida sentimental del portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, sigue dando mucho que hablar en las redes sociales después de que se le haya asociado con mantener una relación con la colaboradora en televisión, Alba Carrillo.

El arquero belga desmintió este extremo a la publicación Cotilleo: "No somos novios, ni lo vamos a ser. “He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvan a vernos juntos”” y ha provocado una contundente respuesta de Carrillo, que ataca tanto al jugador como a su equipo.

"Me voy un tiempo porque creo que lo que habéis hecho contra mí es una p*** masacre. Hinchas del fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza. La prensa también ha ido a muerte y sin piedad.Espero que Thibaut Courtois explique la razón de esas palabras que tanto odio hacia mí están generando. Al Real Madrid decirle que, si es posible, deje de pisarse un huevo y cuando tiren a puerta acierten para que no cargue con la responsabilidad de su mal juego una mujer", publicó en su cuenta de Instagram, Alba Carrillo.