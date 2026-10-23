Go Ahead Eagles ganó este viernes por la noche 3-2 al Telstar. Søren Tengstedt fue el protagonista con dos goles y, además, hizo historia en el club al convertirse en el primer jugador que marca en los cinco primeros partidos en casa de una nueva temporada. El equipo de Deventer se resarció así de la dolorosa derrota por 4-1 ante el PEC Zwolle.

En un Deventer azotado por el temporal, el Go Ahead solo necesitó siete minutos para abrir el marcador. Oskar Sivertsen encontró a Tengstedt en el borde del área y el danés colocó el balón con precisión junto al palo corto. Era ya su séptimo gol en liga esta temporada.

Con ese primer tanto, Tengstedt estableció un récord del club. Ningún jugador del Go Ahead había marcado antes en cada uno de los cinco primeros partidos en casa de una temporada. El mediapunta de 26 años ya había visto puerta frente al Willem II, el ADO Den Haag, el FC Groningen y el Sparta Rotterdam.

Tengstedt estuvo después cerca de firmar su segundo gol, pero el portero del Telstar, Ronald Koeman junior, detuvo su disparo desde lejos. En el minuto 33 sí llegó el tanto, después de que Mathis Suray cabeceara hacia atrás, en dirección a la portería, un centro largo. Tengstedt estaba en el lugar adecuado y empujó el balón a la red desde cerca: 2-0.

Con su octavo gol en liga, Tengstedt afianzó su liderato en la tabla de goleadores de la Eredivisie. En los últimos treinta años, el único jugador del Go Ahead, además de él, que había marcado al menos siete veces en las diez primeras jornadas era Oliver Edvardsen. El Telstar no fue arrollado antes del descanso, pero el equipo local aprovechó sus ocasiones con mucha más eficacia.

Poco después del descanso, el Telstar volvió a meterse en el partido. El portero Haug detuvo un disparo de Brouwer en el minuto 48, pero Tyrone Owusu reaccionó con rapidez al rechace: 2-1. El centrocampista se convirtió así en el primer jugador del Telstar desde Co Stout, en 1977, que marca en tres partidos de liga consecutivos.

El gol que acortó distancias no dio paso a una ofensiva prolongada del Telstar. El suplente Thibo Baeten remató por muy poco fuera para el Go Ahead y, poco después, habilitó a Tengstedt para que buscara su tercer gol. Koeman, sin embargo, salió muy bien de su portería y evitó el triplete del danés.

En el minuto 67 llegó el gol decisivo, cuando el suplente Evert Linthorst marcó de cabeza tras un saque de esquina: 3-1. Para el centrocampista fue su primer gol desde el 17 de agosto de 2025, cuando marcó ante el Ajax. El final aún tuvo emoción: en el tiempo añadido, Sem Valk anotó el 3-2 para el Telstar al empujar el balón a la red tras un tiro libre de Patrick Brouwer. El Telstar no logró marcar el empate en los dos minutos restantes.

El Go Ahead sube al octavo puesto de la VriendenLoterij Eredivisie, mientras que el Telstar cae al decimoséptimo por diferencia de goles.