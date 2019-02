El IFK Norrköping sueco hizo oficial la firma de Kevin Álvarez

Liga Nacional de Honduras: El lateral hondureño firmó un contrato de cuatro años con el club de la Primera División de Suecia.

Kevin Álvarez firmó con un club sueco y finalmente no fue con el Malmö FF, como se pensaba en un primer momento. Es que, luego de que se cayeran las negociaciones con ese club, el lateral hondureño terminó firmando un contrato de cuatro años con el IFK Norrköping.

El propio club de la Primera División de Suecia hizo oficial la firma del jugador de 22 años en las redes sociales. El IFK Norrköping tiene 13 títulos en la liga sueca, siendo el cuarto más ganador en la historia.

En su presentación, Álvarez se mostró feliz por haber llegado a un club europeo: "Soy un jugador que me gustan los grandes retos, estoy informado que vengo a un equipo grande como el Norrköping". Y agregó: "Me considero un futbolista rápido, fuerte, inteligente, con la misión de ganar y por eso he decidido venir a un equipo ganador como el Norrköping".

"Les digo a los aficionados que esperen mucho de mí, vengo con las ganas de hacer las cosas bien y venir a aportar bastante al equipo. Que la afición se siente contenta con mi fichaje porque vengo motivado", cerró el ex Olimpia.