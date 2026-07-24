El ídolo del Corinthians se horroriza ante el bloqueo en torno a Depay: «¡Esto es una auténtica locura!»

Corinthians quiere ampliar el vínculo de Memphis Depay, pero por ahora no logra llegar a un acuerdo con el delantero. El bloqueo en las negociaciones está provocando irritación en un icono del club brasileño.

Corinthians aún debe pagarle 7,2 millones de euros a Memphis, pero debido a sus problemas financieros no puede abonar la cantidad completa de una sola vez. No obstante, el club brasileño trabaja entre bastidores en una solución.

La propuesta de transferir cada mes una parte de esa cantidad, como parte de un contrato de dos años, ha sido rechazada por el entorno de Memphis. Aún se desconoce si Corinthians está trabajando en una nueva propuesta.

El exjugador Neto, con más de 200 partidos con Corinthians, no entiende nada de lo que está ocurriendo. «¿Sabéis cuánto va a ganar Memphis? 50 millones de reales (algo más de ocho millones de euros, N. de la R.). Y además le debéis otros 50 millones de reales. En total son 100 millones de reales».

«Si Corinthians quiere volver a ser Corinthians, esto tiene que acabar. Esto es una auténtica locura», arremetió Neto en declaraciones a Rádio Craque Neto.

Memphis ya ha sido vinculado con un regreso a Europa. Además, hay interés por parte de Flamengo, que ya presentó una oferta, y del club turco Corum FK.

El internacional neerlandés quiere seguir en Corinthians, pero las conversaciones aún no están desembocando en un nuevo acuerdo. Su contrato actual expira el 31 de diciembre de este año.